Los errores más comunes con la mascarilla: los seguimos repitiendo diez meses después del estallido de la pandemia

Diez meses después del estallido del coronavirus y el inicio del confinamiento domiciliario, todavía hay personas que no usan adecuadamente las mascarillas. El no usarlas de forma correcta hace que aumente considerablemente el riesgo de contagio. A continuación, exponemos cuáles son algunos de los errores más típicos.

A lo largo de estos meses y a través de los medios de comunicación, los expertos han informado sobre sus normas de uso. En primer lugar, nunca se debe utilizar una mascarilla desechable porque pierde su efecto.

Solo son reutilizables las que llevan el símbolo 'R'. En el caso de utilizar mascarillas de este tipo, es necesario lavarlas después de cada uso.

También es importante no excederse en el tiempo de uso. Cada tipo de mascarilla, tanto reutilizable como no, tiene un tiempo de duración determinado. Por ejemplo, desde Sanidad apuntan que no debemos llevar las quirúrgicas más de cuatro horas.

No colocarla correctamente en el rostro es otro de los grandes errores. La mascarilla, sea del tipo que sea, siempre debe cubrir la boca y la nariz para que proteja de forma adecuada. Al mismo tiempo, cuando nos la quitamos, es importante guardarla en un lugar seguro donde no entre en contacto con otros objetos y donde nadie más toque.

Así las cosas, a la hora de ponerse y quitarse la mascarilla es importante tener las manos recién lavadas para evitar que, en el caso de tener el virus, no nos lo llevemos a la boca y a la nariz. Después de quitársela, además, es necesario lavarse la cara.

También lavarse las manos con jabón y agua antes de tocarla por cualquier motivo. En el caso de no tener al alcance un lavadero, desinfectar las manos con gel hidroalcóholico, 'accesorio' que siempre debemos llevar en el bolsillo.