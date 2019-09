Coconut: la postura sexual que se ha hecho viral este verano

Se llama 'Coconut' y aunque no está incluida en el Kamasutra promete resultados alucinantes, especialmente para la mujer. Se puso de moda a principios de verano y muchos llevan ya tres meses perfeccionándola, pero si tú acabas de descubrirla no te preocupes, porque nadie dice que no puedas sorprender a tu pareja en otoño.

La técnica, que nació en Kenia, consiste en deletrear la palabra 'coconut' (coco en inglés) durante la penetración y se recomienda que la mujer esté sentada encima del hombre. Se puede repasar la palabra tantas veces como se desee y si eres disléxico o pierdes la concentración en el proceso no hay problema, porque puedes realizar las mismas letras de manera aleatoria. Al parecer, el truco está en los giros de las caderas que, según los expertos, intensifican las sensaciones tanto en el hombre como en la mujer.

Eso sí, muchos usuarios de redes sociales que ya la han practicado recomiendan que se haga despacio y con suavidad para evitar molestias o incluso dislocaciones. Además, aseguran que se puede aplicar también al sexo oral con resultados más que satisfactorios.