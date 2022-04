Trump larga sobre Harry, Meghan e Isabel II: el príncipe "fustigado" y el Brexit "vergonzoso"

Largo y tendido. Así habló el ex presidente sobre los duques de Sussex, la relación entre ellos, el Brexit, la reina Isabel II y su decisión de retirarles los patrocinios reales sobre todas las instituciones. Fue en una entrevista con Piers Morgan para el nuevo programa de televisión del presentador, Piers Morgan Uncensored, que se emite los los lunes en la cadena de Rupert Murdoch Talk TV.

Trump vació el cargador. No vaciló ni un segundo en escoger sus palabras, exageradas y afiladas, para hablar del príncipe Harry y Meghan y su marcha de la familia real como miembros senior. Creó una narrativa más propia de hashtags y de generar visualizaciones en redes sociales que de un ex presidente de Gobierno. Los seguidores de la duquesa están que trinan por la imagen que proyecta de ella.

Lanzó Trump la idea de que Harry está "fustigado" por Meghan: "No usaré la expresión completa, pero Harry está fustigado como ninguna otra persona que yo haya visto", remata.

"No soy un fan de Meghan. Nunca lo he sido. Creo que el pobre Harry se ha quedado ahí, que le llevan por ese camino... ", divagó. Además, dejó caer que la actriz de Suits dejará a su marido "cuando decida que le gusta más otro chico." Añadió: "Quiero saber qué va a pasar cuando terminen".

Con respecto al Brexit de los duques y la decisión posterior de Isabel II de retirar a su nieto favorito su título y sus patrocinios reales, comentó: "La única cosa en la que no estoy de acuerdo con la reina es que debió decirle (a Harry) 'si esta es tu elección, no vas a a tener títulos nunca más y, sinceramente, no vuelvas'. Porque es tan desconsiderado con su país, que me parece vergonzoso".