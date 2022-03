Felipe VI y Letizia: la misa funeral por el duque de Edimburgo reúne a los royals europeos

El servicio religioso en memoria del que fuera marido de la reina Isabel II durante 73 años va congregar este martes 29 de marzo en la Abadía de Westminster a la realeza europea, incluidos don Felipe y doña Letizia. El memorial da comienzo a las 11:30 de la mañana (hora local).

Buckingham tiene todo dispuesto para la Misa de Acción de Gracias, que rinde homenaje al duque de Edimburgo "por su contribución a la vida pública y su firme apoyo a las más de 700 organizaciones benéficas con las que estuvo asociado a lo largo de su vida". Este tributo llega casi doce meses después de su muerte, el 9 de abril de 2021, a sus 99 años.

Se espera la asistencia de la reina Isabel II. La monarca, que en abril cumple 96, sigue con su agenda de trabajo. De hecho, el pasado viernes 25 asistió a dos audiencias telemáticas desde Windsor. La monarca, que hace unas semanas reconoció en público sus problemas de movilidad propios de su edad, llegaría a Westminster en un helicóptero. De esta forma, se evitaría el trayecto en coche desde Windsor, un recorrido de unas 27 millas (unos 43 kilómetros), que supone más de una hora de carretera.

This week at Windsor Castle, The Queen viewed a selection of enamel and fine bone china artefacts from @HalcyonDaysUK, to commemorate their 70th anniversary. pic.twitter.com/RiqTtcJUp8