Kate Middleton, con un look 'muy Hollywood' en las ruinas mayas de Belice

Los duques de Cambridge asistieron a una recepción posterior a su paseo por las ruinas mayas de Cahal Pech en San Ignacio, en Belice. Una visita que tuvo lugar el lunes 21 de marzo, durante el tercer día de su gira por el Caribe. Kate sorprendió con un inesperado vestido de fiesta de color rosa fucsia efecto alto brillo. Un look sofisticado muy de alfombra roja.

El evento, un homenaje a la cultura beliceña, fue organizado por el gobernador general en conmemoración con el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Para asistir a la recepción, la duquesa de Cambridge cambió su look explorador por un glamouroso vestido rosa de The Vampire's Wife de aire gótico. El vestido, de silueta de sirena, lleva la cintura entallada y unos volantes de las mangas. Guillermo optó por un look más relajado, con americana, pantalones casual y camisa sin corbata.

The Vampire's Wife es la firma británica de Susie Cave, modelo y musa de grandes modistas del país, como Vivienne Westwood o Philip Treacy. Las señas de identidad de esta casa son la elegancia, los tejidos exclusivos, los colores vibrantes y los diseños llamativos.

The Vampire's Wife, que ha subido como la espuma gracias al boca a boca de Instagram, también fascina a modelos y actrices. Entusiastas de sus creaciones son Cate Blanchett, Kate Moss y Kylie Minogue. Los duques viajan este martes 22 a Jamaica, donde continúan su periplo caribeño.