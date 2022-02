La infanta Cristina le pasa cinco mil euros mensuales a Iñaki Urdangarin desde que salió de prisión

La reciente separación de los duques de Palma ha puesto algunas cuestiones importantes sobre la mesa: la custodia de Irene, la menor de sus cuatro hijos, el futuro de los escoltas de Urdangarin o el acuerdo económico al que llegaría el matrimonio. Lo cierto es que la infanta Cristina es la que maneja las cuentas familiares desde que Iñaki entrara en prisión y, desde hace ya más de un año, le ingresa a su marido cinco mil euros mensuales para sus gastos.

Se trata de un documento de carácter económico que ambos firmaron cuando Iñaki obtuvo el tercer grado penitenciario y que, según ABC, no han modificado tras la aparición de Ainhoa Armentia y sus fotos cariñosas con el ex deportista. No es de extrañar, teniendo en cuenta que Iñaki percibe un salario de 900 euros como asesor en un despacho de abogados mientras que la infanta cobra 400.000 euros anuales por su trabajo en la fundación Aga Khan, al margen de los costes que asume sus padres, don Juan Carlos y doña Sofía, como el colegio de sus hijos o la seguridad privada.

Personas cercanas a la infanta aseguran que ella conocía las deslealtades de Iñaki y su intención de separarse, pero le pidió un tiempo de espera y reflexión, con la esperanza de que recapacitase y cambiara de opinión. Él se cansó de esperar y forzó la ruptura de manera pública, aunque ahora podría haberse arrepentido. Según Laura Fa, Iñaki ha pedido perdón a su esposa, excusándose en haber tomado malas decisiones por el mal momento que pasa tras sus años en prisión: "Quiere volver con ella", afirma. El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, también ha hablado de una posible reconciliación: "Es un tiempo que ellos se han dado para reflexionar. No hay ningún documento firmado con su separación y el matrimonio sigue vigente jurídicamente. Es un impass, es un tema que han acordado ellos dos, no es un cese, ni separación, ni divorcio sino un tiempo que ellos se dan, cada uno reflexionará y sentirá".