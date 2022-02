La reina ayudará al príncipe Andrés a pagar los 12 millones a Virginia Giuffre para evitar el juicio por abusos sexuales

El duque de York ha llegado este martes a un acuerdo con Virginia Giuffre, la mujer que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando aun era menor de edad. Retirará los cargos a cambio de 12 millones de libras, una cifra millonaria que el príncipe Andrés no puede afrontar en solitario. Su madre, la reina Isabel II, le ayudará a pagarlo.

Según The Daily Telegraph, la reina lleva meses ayudando a su hijo financiando su defensa por la acusación de abusos sexuales con sus fondos personales. Estaba y está dispuesta a hacer lo que sea para evitar más escándalo y bochorno a la Corona, por lo que también asumirá parte del pago de los 12 millones de libras por los que Giuffre retirará los cargos. La información ha levantado ampollas en redes sociales, donde tildan al príncipe de "violador" y lamentan la decisión de la reina: "No quiero que utilicen mi dinero para defender a un depredador".

Prince Andrew is settling out of court for £12mil and the Queen is paying. That's about the measure of the royal family for you. — OnTheWomanQuestion (@OnTheWomanQ) February 15, 2022

And where does the Queen get her money from? Us mugs. #PrinceAndrew pic.twitter.com/Idbhb2CmkP — Philip (@Easy_P) February 15, 2022

Following the inevitable and unfortunate death of the Queen a referendum on ending the monarchy should seriously be considered. #PrinceAndrew #AbolishTheMonarchy???????? — Stephen Doyle (@GaiusCa1igu1a) February 15, 2022

Fuck Prince Andrew, fuck the Queen and fuck the Royal family ???????? pic.twitter.com/rFvsrXowCQ — nätäshä (@naphasma) February 15, 2022

£12 million? The Queen is going to help pay £12 million to aid this sorry excuse of a son?

Once again, did a facepalm so hard, damn near knocked myself out.#PrinceAndrew #VirginiaGuiffre https://t.co/yEl7KtsRnd — Mary Hoffmann (@HoffmannMary7) February 15, 2022

Anyone still saying...'but I still like the Queen'? ????#PrinceAndrew https://t.co/uFJ2kN5Mnp — Al Campbell ???? (@SHEFFALCAMPBELL) February 15, 2022

Queen Elizabeth to use the British peasants taxpayer money to help her sexual predator son, prince Andrew pay the women he abused. ???????????????????????? https://t.co/1WKOx8woFX — ??????? ?????? ???????? (@Blu_Alexia_) February 15, 2022

Los abogados del príncipe Andrés han anunciado este martes 15 de febrero que han alcanzado "un acuerdo de principio" con Virginia Giuffre, la mujer que lo denunció por abuso sexual en 2001, siendo ella menor de edad. No han desvelado los términos del acuerdo, pero han pedido al juez que "suspenda todos los plazos" del caso, que estaba previsto comenzara el próximo otoño. Además, el hijo de Isabel II ha pedido disculpas, alegando que nunca quiso difamar a la demandante y asume que la mujer ha sufrido por partida doble, como "víctima de abusos" y "como resultado de los injustos ataques públicos". En el texto, el príncipe "lamenta" su vinculación con Epstein, señalándole abiertamente como responsable de la trata de "incontables" mujeres. Aplaude la "valentía" de Giuffre y de otras "supervivientes" que han dado la cara en estos últimos años y se compromete a seguir luchando en el futuro contra la trata de personas con fines sexuales.

Algunos miembros de la familia, como el príncipe Carlos y su hijo Guillermo, habían presionado a Andrés para que aceptara el acuerdo y evitara más escándalos a la Corona. Una opción a la que el duque de York se negó en principio, pues pactar con la supuesta víctima supone, de alguna manera, reconocer los hechos, algo que él no estaba dispuesto a asumir. Finalmente, el ex marido de Sarah Ferguson ha claudicado y aunque sus abogados no han desvelado la cantidad que deberá pagar a Giuffre, algunos tabloides apuntan a cifras por encima de los 12 millones de euros.