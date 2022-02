Habla la masajista del príncipe Andrés: "Era un hombre espeluznante, sórdido y pegajoso"

Se llama Emma Gruenbaum y tiene 50 años, pero cuando tenía 34 trabajó como masajista personal del príncipe Andrés y su relato no ha dejado indiferente a nadie. El duque de York le exigía tratarle en su habitación privada, trataba de abrazarla y realizaba comentarios sexuales fuera de lugar.

Según Gruenbaum, el príncipe le pedía masajes de cuerpo entero y rechazaba la camilla que ella portaba, imponiendo una más alta de lo habitual, de manera que las caderas de la masajista quedaba a la altura de la cabeza de Andrés y su pecho lo tocaba al inclinarse. Ella se quejó pero la respuesta del hijo de la reina Isabel II fue tajante: "Me gusta así. No hay otra opción".

La masajista, que también trató a Sarah Ferguson, ex mujer del príncipe, afirma que este trataba de abrazarla vestido tan solo con una toalla y tuvo que pararle en alguna ocasión: "Era demasiado cariñoso y hacía comentarios sexuales fuera de lugar. En la primera sesión habló sobre sexo anal e hizo chistes sexuales en el mismo sentido. Me preguntó cuándo había tenido sexo por última vez y yo le pedí que se callase".

Emma ha añadido: "Me quedó muy claro que él quería más. No fue algo que me pidiera de forma explícita, pero era pegajoso. Me preguntaba: ¿te quieres quedar? ¿quieres ver una película? Ese no era un comportamiento normal para una terapia profesional deportiva. Tú vas y vuelves. Normalmente si tienes algún tipo de herida, dolor o problema que quieras arreglar, no son visitas a domicilio ni charlas ni cenas. Siempre sentí que era algo sórdido y raro. Era un cliente espeluznante".

El relato llega en un momento muy complicado para el príncipe Andrés, que será juzgado en Estados Unidos por presuntos abusos sexuales a Virginia Giuffre cuando esta era menor de edad. El escándalo le ha costado la exclusión de Buckingham, que lo ha denigrado a "ciudadano privado" y le ha retirado todos los honores y patronales. Declarará por primera vez el próximo 10 de marzo.