El príncipe Harry recibe un aluvión de críticas tras asegurar estar "agotado": "Qué difícil ser millonario"

En medio de una charla sobre salud mental para Better Up, el príncipe Harry ha reconocido sentirse "agotado" y ha hablado de la importancia del cuidado personal. Unas declaraciones que no tardaron en ser objeto de burla en las redes sociales.

"¿De qué va a estar agotado? Si nunca ha tenido un día de trabajo duro en su vida. Mejor dicho: ¡Nunca ha trabajado en su vida!", dijo un usuario en Twitter.

En su intervención, hecha de manera telemática desde su mansión en Montecito, California, el marido de Meghan Markle también dijo que los empresarios "deberían darle tiempo a todos sus trabajadores para concentrarse en sí mismos".

El duque de Sussex, quien es el director de impacto de Better Up, reveló que siempre se asegura de tomarse un tiempo para sí mismo cuando no están sus hijos: "Ahora me dedico aproximadamente media hora o 45 minutos, en la mañana. Si uno de los niños ha ido a la escuela, el otro está durmiendo la siesta, hay un descanso en nuestra agenda. Es mi momento para hacer ejercicio, sacar a pasear al perro, salir a la naturaleza, tal vez meditar, necesito meditar todos los días".

"Cuando las personas se enfocan en el cuidado personal, estas personas son mejores en su trabajo y también en el hogar", continuó el hermano del príncipe Guillermo, y agregó que sabe por experiencia "como esposo y como papá", que "el autocuidado es lo primero que se deja atrás".

"Dios mío, ¿es una broma de mal gusto?... Él en realidad no sabe lo que significa la palabra trabajo. ¡Qué difícil es ser millonario", criticaba otra usuaria en redes sociales. Incluso el presentador de GB News, Colin Brazier, expresó: "El príncipe Harry suena cada vez más como un candidato del partido de la meditación trascendental".

