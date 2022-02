Urdangarin jugaba a tres bandas: Cristina, Ainhoa Armentia y una misteriosa mujer suiza de 29 años

Las aguas vuelven a su cauce después de que las fotografías de Iñaki Urdangarin con su compañera de trabajo generaran un auténtico tsunami dentro y fuera de España. Sin embargo, la calma podría durar muy poco: afirman que el marido de la infanta Cristina jugó a tres bandas y simultaneó su matrimonio con dos relaciones más: con Ainhoa Armentia y con una mujer suiza de 29 años.

Lo ha asegurado una amiga del matrimonio este jueves en el espacio Sálvame Lemon Tea: "Es un tonteo que habría empezado hace años, un tonteo clarísimo". Afirma que existe otra mujer en la vida de Iñaki Urdangarin y que la conoció en Suiza, donde residen su mujer y su hija, y él lo hacía hasta que ingresó en prisión.

Esta supuesta amiga de Urdangarin tiene 29 años, no trabaja y reside en el país alpino con sus padres. Pertenece a una familia de clase alta y se mueve por las altas esferas. Conoce a la infanta Cristina, pues tienen amigos en común: "Ella no se mueve por un ambiente que no esté acorde con sus posibilidades". Eso sí, la hija del rey Juan Carlos no sospechaba nada.

La infanta Cristina ha viajado este jueves a Abu Dabi desde Ginebra para pasar unos días con su padre y su hermana, la infanta Elena. Afirman que sigue dolida pero más calmada tras el escándalo que supusieron las fotos de su marido con otra y su familia ha hecho piña en torno a ella para protegerla. Tanto, que incluso el rey Felipe y doña Letizia le han abierto las puertas de Zarzuela.