¿Pidió Urdangarin a sus escoltas que no informaran de sus encuentros secretos con Ainhoa Armentia?

En el Ministerio del Interior se enteraron de la escapada de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia a la localidad francesa de Bidart por las publicaciones aparecidas en la prensa. Inmediatamente, llamaron a los dos escoltas que omitieron esa información para pedir explicaciones, como ya adelantamos. El revuelo formado en la ocultación de esa, y alguna otra escapada, determinó que se retirara a ambos escoltas del servicio y regresaran a Madrid.

Los rumores apuntan a que fue el mismo Iñaki el que pidió a los dos policías que no informaran de sus encuentros secretos con su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia, porque seguía con su doble vida y no tenía la menor intención de sacar a la luz sus infidelidades.

Los superiores de los dos expedientados por su negligencia, se comenta, no están dispuestos a consentir que se repitan este tipo de actuaciones. Y ya se ha advertido a los otros escoltas que todavía cuidan de la seguridad del ex marido de la infanta Cristina que cumplan al cien por cien sus funciones y que, de no hacerlo, se atengan a las consecuencias.