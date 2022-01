Afirman que la infanta Cristina pilló a Urdangarin con otra mujer cuando estaba embarazada de su hija Irene

Así lo asegura la mujer de un escolta de la Casa Real. Manteniendo su anonimato para evitar represalias, ha confirmado que Ainhoa Armentia no ha sido la única 'amiga especial' de Iñaki Urdangarin en los últimos veinte años: "Él siempre ha tenido muchas amigas y la infanta Cristina lo sabía. Lo pilló con otra cuando ella estaba embarazada de su hija Irene (que ahora tiene 16 años)".

De hecho, según esta persona, lo sabía Cristina y el resto de la familia, pues ella misma habría llorado en el hombro de sus padres y sus hermanos las infidelidades de su amado esposo: "Déjalo, es igual que yo", le dijo el rey emérito a su hija.

La mujer, entrevistada en Sálvame, ha contado también que los escarceos de Urdangarin traían de cabeza a sus escoltas, entre los que se encontraba su marido: "Se saltaba las normas a menudo y tenían que acompañarlo a los sitios en los que quedaba con sus amigas, públicos y privados". Igual que su suegro: "El rey Juan Carlos les hacía muy difícil el trabajo a los escoltas porque cuando se daban cuenta, había desaparecido, en Mallorca, en Madrid...".

Ha añadido que doña Cristina y doña Sofía son amables y entrañables con su equipo de seguridad y que, sin duda, la más complicada es la infanta Elena: "Es incómoda, maleducada y muy borde; es prepotente, altiva, no trata bien a sus escoltas, los insulta y no respeta su trabajo, se cree superior a todos los demás, no es empática". Casi como su hijo Froilán: "Es muy parecido a su madre en carácter y le gusta mucho la fiesta. No quiere que lo controlen, tenían muchos problemas con él porque se escaquea mucho".