El príncipe Harry y Meghan Markle tienen once empresas en el paraíso fiscal de Estados Unidos

Los duques de Sussex han creado un extraordinario entramado empresarial desde que llegaran a Estados Unidos tras el Megxit. Ni más ni menos que once empresas que gestionan sus derechos de imagen, sus publicaciones y sus fundaciones, entre otras cosas. Eso sí, todas ellas sitan en Delaware, considerado el paraíso fiscal americano por excelencia.

Lea también: Meghan Markle recibe un millón de euros como indemnización tras ganar al tabloide que publicó la carta a su padre

A pesar de su pequeña extensión (6.446 km², el número 49 de 50) y de una población que no llega al millón de habitantes (973.764 personas censadas en 2019) es el lugar de EE.UU. con más empresas per cápita. Según los documentos oficiales publicados este jueves en Daily Mail, el príncipe Harry y Meghan Markle han creado once nuevas empresas aquí, donde no se gravan las transacciones comerciales, no se impone el impuesto a la herencia, existen unas tasas ínfimas sobre la renta personal y no hay necesidad de que aquellos accionistas que no vivan en el estado paguen impuestos sobre sus acciones en dichas empresas.

Los encargados de estas once empresas en Delaware son el abogado de Meghan, Richard Genow, y su gerente de confianza, Andrew Meyer, el mismo experto financiero que asesora a estrellas como Adam Driver o Ellen Pompeo.

Las críticas no se han hecho esperar y muchos acusan al príncipe Harry y Meghan Markle de "hipócritas", pues se benefician de los derechos fiscales en Delaware siendo residentes en California.

En horas bajas

La realidad es que los negocios no sonríen a los duques de Sussex, que esperaban unas retribuciones mucho más altas dada su gran popularidad. La Fundación Archewell, que el príncipe Harry y Meghan Markle crearon en honor a su hijo Archie, es un auténtico fracaso. La organización benéfica apenas ha recaudado 50.000 euros en su primer año, una cantidad que ni si quiera cubre los honorarios del equipo legal de los duques en los últimos doce meses. Además, su último proyecto, una serie de podcast gratuitos con Spotify, está en el aire. Anunciaron su colaboración en diciembre de 2020 pero hoy, más de un año después, no hay ni rastro de los mismos. Muchos afirman que el hijo y la nuera del príncipe Carlos empiezan a tener problemas para garantizar su alto nivel de vida y, de hecho, se publicó hace unas semanas que planean poner en venta su casa de Montecito, de 13 millones de euros, por una algo más económica.