El príncipe Carlos invita a Harry y Meghan a quedarse con él en Reino Unido tras sus exigencias al gobierno británico

El hijo de la reina Isabel II trata de calmar las aguas después de que su hijo exigiera al gobierno británico protección policial para poder viajar con su familia, algo que le fue retirado tras el Megxit. Según el príncipe Harry, no pueden regresar a Reino Unido porque nadie garantiza su seguridad y su padre se ha ofrecido a acogerlos.

El príncipe Carlos ha hecho saber a su hijo que puede viajar a Londres con Meghan Markle y los niños, y alojarse con él en Clarence House, su residencia oficial. Fuentes cercanas han desvelado a Daily Mirror que el heredero al trono quiere pasar tiempo con sus nietos, pues no ve a Archie desde hace dos años y a Lilibet, nacida el pasado verano, ni si quiera ha llegado a conocerla. Afirman, además, que el príncipe ha llamado en varias ocasiones a su hijo y a Meghan para limar tensiones y retomar el contacto.

No obstante, Harry no ha aceptado el ofrecimiento de su padre, pues el que fuera el nieto favorito de Su Majestad afirma que no viajará sin garantizar una adecuada protección a su familia, ya que la que le proporcionaba la Policía Metropolitana le fue retirada tras su renuncia a ser miembro activo de la Casa Real.

El próximo mes de abril tendrá lugar un servicio conmemorativo para el príncipe Felipe de Edimburgo, el difunto esposo de la reina, al que Harry y su familia están invitados. También lo están al Jubileo de Platino de la reina Isabel, en junio, pero ellos siguen a la espera de la resolución del gobierno británico, al que han solicitado una revisión judicial sobre el asunto que atañe a su protección.