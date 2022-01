Tiembla Buckingham: el príncipe Harry pone fecha a su primera entrevista del 2022

Acaba de comenzar el 2022, pero en el calendario que el príncipe Harry y Meghan Markle tienen en su casa de Montecito, California ya hay varias fechas marcadas en rojo. El nieto de Isabel II ha decidido cuándo y dónde concederá su primera entrevista del año.

Será el 3 de febrero, en una cumbre virtual, en colaboración con BetterUp, la empresa emergente de salud mental con sede en California y en la que el hijo menor del príncipe Carlos ejerce un papel como 'director de impacto'.

Lea también: El príncipe Harry y Meghan Markle, en horas bajas: su popularidad cae y su fundación es un fracaso

Harry hablará de "historias y desafíos personales" que ha tenido que afrentar en su vida, tal y como ha confirmado el periodista Omid Scobie en su cuenta de Twitter.

In his role as Chief Impact Officer at @BetterUp, Prince Harry will join CEO @Arobichaux for a virtual event on Feb 3 to discuss their "bold commitment" to the company's new #InnerWork initiative. Expect to hear the duke talking about personal stories, challenges, and successes. https://t.co/yQbvtf5c1G pic.twitter.com/hxJ4heu2AU