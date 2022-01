Meghan Markle recibe un millón de euros como indemnización tras ganar al tabloide que publicó la carta a su padre

La esposa del príncipe Harry está de enhorabuena. Tras ganar la batalla contra el The Daily Mail, el tabloide ha aceptado las exigencias de Meghan Markle para evitar llegar a juicio. Una de ellas era recibir una disculpa pública y otra, pagar 1,2 millones de euros en concepto de indemnización por haber publicado sin autorización una carta que la duquesa de Sussex envió a su padre, Thomas, en 2018.

En ella, la hija le pedía al padre que dejara de atacar a su marido, el príncipe Harry, en los medios de comunicación: "Papi, es muy a mi pesar que escribo esto, sin entender por qué has elegido tomar este camino e ignorando el dolor que estás causando (...) Tus acciones me han roto el corazón en mil pedazos. No solo porque te has inventado un dolor injustificado e innecesario, sino porque tomaste la decisión de no decir la verdad", decía, entre otras cosas, la misiva.

Meghan Markle decidió demandar al medio que la publicó y la justicia le dio la razón. Antes de finalizar el proceso, el medio accedió a firmar un acuerdo con la duquesa, a la que pagará 1,2 millones de euros en concepto de indemnización y a la que ha pedido disculpas públicamente por "invadir su privacidad". Además, el medio ha costeado los gastos judiciales y también ha pagado una cantidad indeterminada por los derechos del copyright.

La esposa del príncipe Enrique celebró su victoria asegurando que lo hizo "por principios y no por dinero". De hecho, donará el millón a distintas organizaciones con fines benéficos. "Esto es una victoria no solo para mí, sino para cualquiera que haya sentido miedo de defender lo correcto. En los tres años desde que esto empezó, he sido paciente frente al engaño, la intimidación y los ataques calculados. Hoy, los tribunales han fallado a mi favor, una vez más, cimentando que el Mail on Sunday, propiedad de Lord Jonathan Rothermere, ha quebrantado la ley", expresó en un comunicado el pasado mes de diciembre.