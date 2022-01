Don Juan Carlos en Nochevieja se comió las uvas dos veces: así fue su despedida de 2021

"No iban a ir nunca, que es lo que yo creo", asegura la cronista de casa real de La Vanguardia, Mari Ángel Alcázar. "En el último año y medio he oído tantas cosas que seré la primera que no daré nada por probado", añade la periodista. Sabemos que aunque las hijas del rey no vayan a verle, el Emérito no está solo.

Don Juan Carlos nunca ha sido una persona extraordinariamente familiar. Cuando estaba en España, en Nochebuena y Navidad sí estaba con la familia pero en los últimos años se marchaba por ahí en Nochevieja, fuera de España. Y tampoco hay que asustarse de que vaya a pasar solo su cumpleaños este 5 de enero. En muchas ocasiones se iba a celebrarlo al extranjero y no precisamente con familiares. "Las hijas no es que hayan suspendido el viaje, sino que no estaba previsto", añade Alcázar. "El rey puede que haya salido de Abu Dabi", asegura.

Lo que sabemos es que en Nochevieja conectó con personas y amigos de España e hicieron doblete de uvas: una con el horario de la España peninsular (eran las nueve en Abu Dabi) y otra a las doce de Emiratos otra vez. Era una videollamada, los contactos que tiene con amigos y familiares y lo pasó en grande celebrando el Año Nuevo. Quien sí quiere ir a verle, como ya contamos, es Victoria Federica, y encima pretende ir con su novio. Otra cosa es que su padre se lo haya prohibido.