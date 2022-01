Nuevas pistas sobre el chico que le gusta a la princesa Leonor: ha estado en Zarzuela y "tiene el pelo largo"

Fue a finales del mes de agosto cuando la princesa Leonor comenzó su curso lejos de casa, en el Atlantic College de Gales. Pero antes de partir ya había conocido al chico al que, dicen algunos de sus compañeros, le mira y le sonríe de una manera especial. La primogénita de los reyes, cuyos amigos y cuya vida han cambiado en los últimos meses, conoció a algunos de sus compañeros del internado el pasado 14 de julio. Aquel martes, los Reyes, junto a sus hijas, recibieron en La Zarzuela al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, institución a la que pertenece el centro en el que cursa bachillerato Su Alteza. Al acto acudieron 20 alumnos de la misma promoción que la princesa.

Durante el acto, la Heredera ejerció de anfitriona e invitada. Recibió a cada uno de los miembros del patronato y también a sus compañeros. Aquel día fue muy divertido. La princesa no se quitaba la sonrisa de su rostro y su padre le gastó una broma cuando se hizo el sorprendido al encontrarla en la fila con todos los demás alumnos. "¡Anda!", dijo Felipe VI a su hija entre risas mientras la señalaba con el dedo. La broma iluminó con más risas el rostro de su hija pero también provocó carcajadas del resto de asistentes.

Lo que nos cuentan es que el misterioso joven que al parecer bebe los vientos por nuestra bella princesa estaba allí, entre los que acudieron a la recepción. Los Reyes posaron en una foto de familia junto a los alumnos, incluida la princesa Leonor. La hermana mayor de la infanta Sofía habló con alguno de sus compañeros y hasta paseó en grupo con ellos de forma distendida por los exteriores del palacio.

Sin embargo, todos los alumnos y alumnas que estuvieron en Zarzuela eran españoles. Y sin embargo, la fuente que filtró a Informalia la existencia de este misterioso y joven galán, "alto, delgado y guapo", añadió que es "extranjero". Pues bien, ahora nos aclara que no contó que fuera extranjero ni que fuera español, sino que matiza que "no habla en español". Pero es que en Gales "todos hablan distintos idiomas, y no solo el inglés", nos matiza. "No diré más", añade, aunque no sin darnos una nueva pista de propina: "Tiene el pelo largo".

Leonor de Borbón se ha incorporado de nuevo a sus estudios en el Atlantic College, en Gales, para continuar el curso, y allí continuará también el próximo año, porque son dos cursos el bachillerato internacional.

Solo ese corazón de 16 años, el de la princesa de Asturias, sabe cómo son sus latidos y cómo de sincronizados están con el corazón de ese galán presunto consorte. El valle de Glamorgan, a poco menos de 30 kilómetros de distancia de la ciudad de Cardiff, será testigo de sus miradas. Otro testigo mudo de estos escarceos adolescentes será el castillo medieval que acoge a los estudiantes, llamado Saint-Donat. Cuántos amores habrán visto esas paredes que datan del siglo XII...

Recordemos que 349 alumnos y alumnas comparten jornadas de estudios y diversión. Son estudiantes de 90 nacionalidades. Un crisol muy enriquecedor.