El rey Juan Carlos podría celebrar su 84 cumpleaños lejos de Abu Dabi y rodeado de amigos

El emérito soplará las velas este miércoles y lo hará, por segundo año consecutivo, fuera de España. Si el pasado lo celebró con sus hijas, las infantas Elena y Cristina, que viajaron a los Emiratos Árabes para reunirse con su padre en un día tan señalado, este podría hacerlo fuera de Abu Dabi y sin familia. Eso sí, rodeado de amigos.

Esta es, al menos, la teoría de la experta en Casa Real Mariángel Alcázar: "Se ha dicho que las infantas habían cancelado su viaje para celebrar el cumpleaños de su padre, pero creo que no había nada que cancelar porque no había viaje planificado". Según la periodista, los planes del rey Juan Carlos serían otros: "Él no está preso en Abu Dabi y que no venga a España no significa que no viaje a otros sitios. Estuvo hace poco visitando a unos amigos en las islas Seychelles y podría hacer lo mismo por su cumpleaños".

El rey ha comenzado preocupado un año incierto, en el que espera la resolución del Tribunal de Londres sobre la demanda de acoso que interpuso Corinna y también su deseado regreso a España, después de que el fiscal suizo archivara la investigación sobre su patrimonio. "Él sabe que las cosas no serán como antes, pero está decidido a regresar", ha dicho Alcázar. Desde Moncloa y Zarzuela lo saben y ya estudian la estrategia con la que 'traer' al emérito sin levantar demasiadas ampollas. De momento, se descarta que se instale en Zarzuela durante sus estancias en Madrid y buscan un alojamiento de Patrimonio Nacional acorde con su rango.