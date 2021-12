El millonario acuerdo de Meghan Markle y el príncipe Harry con Spotify: 573.000 euros por minuto de reproducción

Un año después del millonario contrato que el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, firmaron con Spotify, el resultado es realmente impactante. El podcast del duque y la duquesa de Sussex no ha subido ningún contenido en 2021, y su primer y único episodio se emitió hace un año.

El acuerdo entre la plataforma de streaming y el nieto de Isabel II y su mujer ascendió a más de 20 millones de euros para la producción de una serie de podcasts por parte de su empresa, Archewell Studio. Sin embargo, la pareja sólo ha producido 37 minutos de contenido, lo que les ha generado unas ganancias de 486.000 libras por minuto de reproducción, es decir, casi 573.000 euros, según The Sun.

En un comunicado de prensa emitido en diciembre de 2020, la pareja prometió "producir y presentar podcasts que construyan una comunidad a través de experiencias y valores compartidos" a lo largo de 2021. Spotify también afirmó que "se espera la primera serie completa de Archewell Audio y Spotify (en 2021)".

De momento, no hay rastro de los episodios anunciados... Una fuente anónima ha declarado a The Sun: "Spotify estaba encantado cuando contrató a la pareja, pero la falta de contenido les ha desconcertado. Sobre todo porque parece que no tienen ningún problema en producir contenidos para otras plataformas", como Apple TV+, para la que el príncipe Harry presentó la serie documental The Me You Can't See.

