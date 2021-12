Meghan Markle podría testificar contra el príncipe Andrés en el asunto de los abusos sexuales

Nuevo cisma familiar en Buckingham Palace. El avance de la variante ómicron ha obligado a la reina Isabel II a cancelar sus navidades, las primeras que pasa desde la muerte de su marido, el príncipe Felipe, y una nueva información acerca del juicio por los supuestos abusos sexuales a menores del príncipe Andrés ha enturbiado todavía más sus días. El abogado de Virginia Giuffre, supuesta víctima del tío de Harry, ha asegurado que Meghan Markle tiene información sobre el tema y quieren llamarla a declarar como testigo.

El letrado, David Boies, ha asegurado al Daily Beast que la duquesa de Sussex puede "contar la verdad" y afirma que la ex actriz podría ser testigo porque ya no forma parte de la familia real y vive en los EE UU, así que está sujeta a la jurisdicción de los tribunales norteamericanos, donde se llevará a cabo el juicio. La defensa de Giuffre ha afirmado que Markle es "una estrecha colaboradora del príncipe Andrés y, por lo tanto, está en condiciones de haber visto lo que él hizo". Y ha añadido: "Debido a su asociación pasada con él, es muy posible que tenga conocimientos importantes sobre el tema". Eso sí, ha aclarado que ella es solo "una de las personas que estamos considerando llamar a testificar, aunque aún no hemos tomado una decisión".

Sarah Ferguson es otra de las personas que podrían ser llamadas a testificar, según Boies, aunque al tener su residencia en Reino Unido sería más complicado conseguirlo. La reina, han asegurado, está descartada por respeto y deferencia.

La vista tendrá lugar el próximo 4 de enero. Será entonces cuando el juez Lewis Kaplan escuchará los argumentos del equipo legal del duque de York, que defienden que la demanda debe ser desestimada por tratarse de "acusaciones infundadas". La defensa de Virginia Giuffre, que acusa al príncipe Andrés de haber abusado de ella cuando solo tenía 17 años, presentará sus pruebas para conseguir que sea aceptada a trámite y se celebre el juicio.