Charlene de Mónaco reaparece para felicitar la Navidad y deja una incógnita en el aire

La princesa sudafricana, ingresada en una clínica de salud mental desde hace un mes, ha retomado su actividad en redes sociales para felicitar la Navidad a todos los monegascos. Lo ha hecho con una preciosa pintura familiar en la que aparece con su marido, el príncipe Alberto de Mónaco, y sus dos hijos, Jacques y Gabrielle, ante un bonito árbol. Una original estampa que ha generado una pregunta: ¿ha vuelto Charlene a Mónaco?

Lea también - La princesa Charlene sufre una grave depresión: "El Principado y la familia son demasiado para ella"

"Deseando a todo el mundo una preciosa y segura época festiva con todo mi amor", ha escrito junto a la imagen en la que su hija le abraza con cariño.

El Principado no ha comunicado si la princesa ha regresado estos días a palacio para disfrutar de las fiestas navideñas con sus hijos y el resto de la familia y la imagen facilitada por Charlene no ha hecho más que disparar las preguntas: ¿se trata de una estampa actual o es la imaginación del artista quien 'ha juntado' a la familia? Desde hace un mes, la princesa está ingresada en un centro dedicado a la salud mental cuyo nombre se ha mantenido en secreto por cuestiones de privacidad y seguridad. Tal y como aseguró su marido, está agotada y necesita descansar después de sufrir una severa infección que la mantuvo en Sudáfrica durante seis meses y la obligó a pasar por quirófano hasta en tres ocasiones: "Su estado actual es el resultado de varios factores que son asuntos privados pero claramente estaba agotada, física y emocionalmente. Estaba abrumada y no podía afrontar los deberes oficiales, la vida en general o incluso la vida familiar", dijo el príncipe.