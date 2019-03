Ellos también se retocan: ojeras, mandíbula y nariz

Cada vez más hombres pasan por las clínicas estéticas para mejorar su aspecto, muchos de ellos animados por sus mujeres o amigas. En estos momentos, más de un 10% de los pacientes que acuden a la clínica son hombres, que cada vez cuidan más su imagen y apariencia. Pero, ¿cuáles son los retoques que más demandas?

"Una de las principales preocupaciones de los hombres son las ojeras", nos cuenta la doctora Carla Barber. "La corrección de dichas ojeras se basa en el relleno del surco que se va formando por diversos factores: como la genética, la alimentación, las horas de sueño, el cansancio y la falta de cuidados de la zona. Corregir este efecto de mirada cansada es muy sencillo gracias al ácido hialurónico que rellena la ojera aportando la hidratación perdida", explica. Con este tratamiento, la mirada cobra de nuevo su frescura.

Pero hay más: "Los más coquetos siempre vienen con un objetivo: la marcación del arco mandibular", afirma. En otras palabras, consiste en realzar la masculinización facial remarcando, gracias al relleno de ácido hialurónico, la mandíbula. "El objetivo es aportar al rostro esa forma triangular tan masculina", aclara la doctora.

También los hombres se preocupan por las arrugas. "Aunque parezca que no y aunque exista esa creencia de que las arrugas en los hombres son sexys, creo que ellos no están tan de acuerdo", afirma. Por eso, otro de los tratamientos que requieren es la eliminación de dichas arrugas. "Para ello, el botox o toxina botulínica se infiltra en el músculo para producir una parálisis temporal y controlada que impide que éste se mueva evitando así la formación de la arruga. Una vez realizado el tratamiento con botox, la arruga no puede formarse y por lo tanto prevenimos que pueda acentuarse. Sin embargo, pueden persistir unas arrugas finas y en ese caso, necesitaríamos rellenarlas de ácido hialurónico con una técnica llamada blanching".

Finalmente, otra de las preocupaciones que tienen los hombres que acuden a tratarse es la nariz. "Los tabiques pronunciados o las deformidades en la punta son muy fáciles de corregir gracias a la rinomodelación, de nuevo, con ácido hialurónico. Debido a los excelentes resultados que ofrece este tratamiento, la ausencia de efectos secundarios y al bajo coste que tiene en comparación con una rinoplastia quirúrgica cada vez más hombres, y por supuesto mujeres, se animan a realizarse este tratamiento que aporta simetría y armonía al rostro", asegura Barber.