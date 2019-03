Mario Vaquerizo, primer embajador masculino de Pelo Pantene

El marido de Alaska empieza a recuperar la ilusión tras haber pasado unas semanas muy complicadas debido a la enfermedad degenerativa que padece. Más recuperado, ha querido dar una gran noticia a todos sus seguidores este lunes: "Por fin puedo gritarlo a los cuatro vientos: soy el primer embajador masculino de Pelo Pantene".

Y es que, tal y como él mismo adelantó el sábado, no hay enfermedad que pueda con este terremoto de hombre: "Mi dolor de espalda no puede con mi culo inquieto". Vaquerizo ha compartido el primer spot de la marca, que ha rodado junto al resto de mujeres que presumen de Pelo Pantene: Paula Echevarría, Berta Vázquez, Miriam Giovanelli, María Castro y Ángela Molina. "Gracias a estos bellezones por la gran bienvenida que me han dado a esta familia", ha escrito.

Una gran noticia para el cantante y también para sus fans, que han estado muy preocupados por su estado de salud. El propio Mario Vaquerizo (44) desveló hace un mes que padecía una enfermedad crónica y degenerativa: "Tengo una degeneración que acaba en artrosis crónica. Soy muy mal paciente, el dolor continuado no lo soporto. No puedo correr ni peinarme con el secador", dijo. "El médico me ha dicho que esto es para siempre, pero que me recuperaré. Lo que tengo que hacer es corregir estos problemas de espalda con ejercicios".