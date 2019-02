Kate Middleton se 'cuela' en la pelu: sus peinados nos inspiran

La duquesa de Cambridge es capaz de convertir en oro todo lo que toca desde que forma parte de la familia real británica. Su melena castaña y ondulada ya es un signature hair y los cambios que ejecuta sobre ella son casi imperceptibles, pero cada vez más mujeres reparan en ellos y los solicitan en los centros de belleza.

Así lo afirman desde Alma Luzón, un centro de peluquería y estética capaces de recrear los mejores peinados de Kate Middleton. Ahora que se aproxima la época BBC (bodas, bautizos y comuniones), esta lista puede ser de gran ayuda.

Bun With Braided Band

A Kate le encantan los recogidos, pero nunca verás exactamente el mismo peinado con moño. Este recogido se une por dos trenzas que se juntan en los laterales y se colocan sobre un panecillo bajo.

Business Casual

Las ondas sutiles de Middleton son casuales y abiertas desde la barbilla hasta las puntas y como siempre su cabello también es perfectamente brillante.

Loop there it is

Kate hace que la coleta baja no sea aburrida al enrollar parte de su cabello alrededor de la base y agregar volumen.

With A twist

Este estilo sin complicaciones y semirecogido quiere resaltar los deslumbrantes reflejos en tono caramelo de la duquesa de Cambridge.

The Klassic Kate

Crea tendencia su peinado habitual: el cabello suelto con ondas en color chocolate como siempre nos ha gustado.