Frozen y Morrison: las tendencias capilares de los próximos meses

Multitud de colores (flannel, bronde, auburn, honey rose...) y cortes como el Morrison, el Ultragarçon o el Tress XXL forman parte de las tendencias en peluquería para este año recién comenzado. David Lesur, director de formación en los salones David Künzle, nos cuenta en qué consisten, cuándo atreverse con ellos o en quiénes (hombres y mujeres) queda mejor.

En 2019 habrá una paleta con infinidad de tonos para elegir cuál es el que más nos gusta, desde colores fantasía como el Frozen que luce Kylie Jenner a otros como el Flannel (varias gamas de rojo, carmesí, café ) o los ya conocidos Bronde o Blorange que hemos visto el pasado año. En cortes, de nuevo arrasarán los flequillos, ya sean carré, short, midi, long, liso o wavy. Una novedad, aunque quizás no tanto, será el corte Morrison tanto en hombres como en mujeres, emulando el célebre look de Jim Morrison, tan distintivo de su icónica imagen.

Las mechas y colores del 2019

Destacan especialmente el Blorange, el Bronde, las Babylights o las mechas Shatush como las principales tendencias en coloración: "Sin duda el Frozen estará en lo más alto, pero hay que reconocer que es un tono con el que no muchas mujeres se atreven, tal vez las más jóvenes con una determinada personalidad y estilo inconformista y rebelde. El Bronde resistirá, al igual que el Blorange, y podemos añadir el Flannel, el Burnt Beer, el Auburn y el Honey Rose. También las mechas Babylights muy sutiles para las que optan por cambiar de color de una forma gradual y discreta, o las Shatush, perfectas para aquellas mujeres hartas del tinte que buscan verse guapas sin destacar aparentemente, con raíces más oscuras y puntas algo más claras, un look natural que contrarresta con muchas de las mechas que solemos ver por la calle a menudo", ha dicho Lesur.

Del Morrison al triunfo del flequillo

La música de los Doors y la figura de Jim Morrison no sólo marcaron una época, también un look a emular por cientos de miles de jóvenes en todo el mundo: "Su densa melena curly de rizos salvajes que nunca alcanzaban la altura de los hombros es todo un icono de los sesenta, más favorecedora sin duda en rostros ovalados y alargados", destaca Lesur, que ve en el Ultragarçon otro must de la temporada: "Si la frente es grande, lo mejor es una mecha frontal larga o un flequillo para equilibrar las proporciones. No se recomienda si el cabello es grueso y rizado".

Paul Tudor, primer estilista del salón David Künzle Fuencarral, confía en el gringe como uno de los flequillos más destacados: "Continúan llevándose los rectos, abiertos y desfilados al igual que el gringe, más libre e indómito que no requiere tanto cuidado y es sumamente cómodo, además de disimular 'problemas' como una frente ancha o prominente. Le podemos dar cierto volumen con el secador, para que no se pierda ni confunda entre el resto de la melena. Aconsejo a todas aquellas que quieran probarlo, que primero dejen crecerlo para así poder desfilarlo después. Queda muy bien en rostros redondos (mejor abierto) y ayuda a suavizar las caras cuadradas".