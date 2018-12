Diez propósitos 'beauty' para el 2019

En la recta final de 2018 los propósitos para cuidarse durante el próximo año toman protagonismo. La forma más sencilla de conseguir cumplirlos es poniéndote metas saludables y fáciles. Si se ponen en práctica durante varios días seguidos, seguro que rápidamente se convertirán en hábitos que mejorarán tu salud y bienestar

1. Desmaquíllate antes de irte a dormir

A veces, cuando sólo apetece meterse en la cama y descansar, el momento de limpiar la cara puede dar inmensa pereza, pero es una rutina imprescindible para el bienestar de la piel. Es por la noche cuando las células faciales se regeneran y si se quedan capas de cosméticos en la piel se crea una barrera que tapona los poros e impide una regeneración normal de los tejidos.

Para una buena limpieza, el cosmético que está triunfando por su comodidad es el desmaquillante Biphasic de Beoxy. Este limpiador suave elimina todo rastro de impurezas y maquillaje gracias a su fórmula con aceite de argán, aceite de sacha inchi y ácido láctico. Estimula la renovación epidérmica y evita la obstrucción de poros.

PVP: 27,95 € / 200 ml. www.beoxy.es

2. Fuera kilos

Si entre tus propósitos para el año nuevo está bajar de peso, debes saber que la clave para lograrlo está en tu cerebro. Sé firme y ayúdate de hábitos saludables, como ejercicio físico y control de tus comidas, que pasarán a formar parte de nuestro día a día sin darnos cuenta. Además, ayúdate de cosméticos para mantener tu cuerpo a punto.

Para las zonas rebeldes, como caderas, muslos y abdomen, la nueva crema anti-celulítica Body Sculpter de Júlia incorpora un eficaz cóctel de activos que combaten la celulitis, reafirman y reducen la grasa localizada. Contiene cafeína, carnitina, té verde, extracto de fucus y un novedoso sistema de liberación, X50 Silhouette, que permite dirigir el activo encapsulado en el interior mismo del adipocito, maximizando la eficacia en la lipólisis.

PVP: 60 € / 200 ml. www.perfumeriajulia.es

3. Añade nutricosmética a la rutina

Bajo el concepto de abarcar salud y belleza en una cápsula y para llegar donde las cremas no pueden hacerlo, la nutricosmética es tu aliada perfecta. Combina elementos esenciales para el organismo y potencia la fuerza y la vitalidad del interior del cuerpo.

El suplemento Altrient Vitamina C contribuye a la función normal del sistema inmunológico y nervioso, reduce el cansancio y ayuda a la protección de las células contra el estrés oxidativo. Se pueden tomar entre 1 y 2 sobre al día con un poco de líquido y preferiblemente con el estómago vacío para acelerar su absorción.

PVP: 30 sobres por 47,99€/ 1000 mg. www.altrient.com/es

Por otro lado, para evitar el decaimiento, Q77+ Regenerator comprimidos es un suplemento nutricional que te ayudará a mitigar las astenias típicas de los cambios estacionales y renovar el vigor y la vitalidad de tu cuerpo tanto física, como mentalmente. Formulado con oligoelementos esenciales, tiene un efecto beneficioso en el mantenimiento de la firmeza y elasticidad de la piel. Un potente regenerador, con efecto antioxidante que proporciona elementos fundamentales para el metabolismo celular con la finalidad de recuperar la vitalidad.

PVP: 49€ / 32 comprimidos. De venta en la parafarmacia de El Corte Inglés y www.q77plus.com

4. Cuida tu cabello

La salud capilar es tan importante como la de cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Cuida de tu cabello utilizando productos orgánicos, que no incluyen componentes químicos y ayudan a reparar los daños que éstos le han causado a tu pelo. Para que tu melena luzca fuerte y con su brillo natural, hidrátala con el aceite reestructurante The Organic Restructuring Fluid Potion Argán de My Organics. Aporta brillo al cabello, ayuda a controlar el encrespamiento, el frizz, a evitar las puntas abiertas y a proteger el cabello del calor térmico. Su fórmula ligera hace no engrasa y con su uso, el cabello se mantiene sano y las puntas permanecen selladas para evitar que se estropeen.

PVP: 35 € / 100 ml. www.myorganics.es

5. Usar protector solar

Es el mejor aliado para prevenir el envejecimiento de la piel y por este motivo debe convertirse en un imprescindible dentro de tu rutina diaria de cuidados, incluso en los días más nublados, ya que la incidencia de los rayos ultravioleta daña nuestra piel. Mantén tu rostro protegido con el fotoprotector facial Oil-free SPF50+ de Babé, un producto ideal para piel mixta, grasa o con tendencia acnéica que previene y protege del foto envejecimiento, las quemaduras solares y la aparición de manchas en la piel del rostro. Proporciona un acabado mate y sin brillos.

P.V.P: 15,50 € / 50 ml. De venta en farmacias. www.laboratoriosbabe.com

6. Mima tus labios

El frío y la sequedad no dan tregua a una de las zonas más sensibles del rostro. Con las bajas temperaturas, los labios en invierno se desescaman, se deshidratan, se queman y se descaman. Si tu piel ha sufrido alguna lesión, ayúdale con el bálsamo de árnica y enebro de Amapola Bio. Se trata de un producto concentrado untuoso, a base de aceite de hipérico, manteca de karité y cera de abejas. El hipérico o hierba de San Juan es una planta calmante, antiinflamatoria local, descongestiva, antiséptica y cicatrizante.

PVP: 7,40 € /15ml. 11,05 €/ 50ml www.amapolabio.com

7. Presta atención a tu cuello

Muchas veces cuidamos nuestro rostro, pero no nos acordamos de extender esos mimos al cuello, el gran olvidado. La piel de la zona es una de las más frágiles del cuerpo, y es presa fácil de la flacidez. Por eso es importante prestarle atención y dedicarle unos cuidados mínimos antes de que se hagan visibles los primeros síntomas de la edad. Porque la cara no se acaba justo en la barbilla, ayuda a tu cuello con Illuminating Neck & Decollete Care de La Colline, un tratamiento iluminador y reafirmante. Gracias a su mezcla de ingredientes naturales, que regeneran y nutren la piel, conseguirás un escote y un cuello lisos con la piel más firme. Para un correcto uso se aconseja aplicar por el cuello y el rostro tanto de día como de noche hasta conseguir que el producto se absorba. Aportarás un efecto tensor que hará que tu piel se sienta más joven.

PVP: 195 € / 50ml. De venta en perfumerías exclusivas.

8. Aplícate mascarillas

Sus fórmulas contienen altas concentraciones de principios activos, lo que las hace actuar en tiempo récord y de manera casi instantánea. Además, no sólo actúan en la capa superficial de la piel, sino que también tienen efecto en la epidermis más profunda. Si lo que buscas es purificar, regenerar, nutrir, oxigenar y devolver el tono a tu piel con activos oceánicos y terrestres, tu gran aliada es Oceanik Mask de AMI IYÖK. Los lodos marinos biológicamente activos y la arcilla volcánica desintoxican la piel y activan la circulación cutánea en esta mascarilla reparadora. Además, regenera, desinflama y purifica para conseguir una piel nueva. La combinación del hamamelis y los aceites cítricos regula y mantiene el pH fisiológico para proteger la piel y lograr una tez firme y uniforme con resultados inmediatos.

PVP: 42 €/ 50ml. www.ami-iyok.com

9. Hidrata tu cuerpo

Con las bajas temperaturas a veces nos olvidamos de hidratar la piel del cuerpo. Craso error. El frío produce la contracción de los vasos capilares y éstos disminuyen la irrigación y, en consecuencia, no llega suficiente oxígeno ni nutrientes a las células de la epidermis. Para que tu piel no se vuelva seca, sensible y sin elasticidad, hidrátala cada día con Plénitude de Delbôve. Esta crema corporal reparadora mantiene el nivel óptimo de hidratación y calma la sensación de tirantez de la piel. Está formulada con seis aceites vegetales y cinco concentrados de plantas medicinales. Su textura no grasa penetra fácilmente y deja una sensación de confort durante todo el día.

PVP: 45 €. De venta en www.perfumeria.com

10. Presta atención a tus pies

Si con la llegada del buen tiempo, quieres lucir unos pies bonitos, tienes que cuidarlos también en invierno. Las bajas temperaturas pueden provocar dermatitis, eccemas e incluso sabañones. Ayúdate de la crema específica Podovis para pies y uñas, para nutrir la piel de esta zona y mantenerla elástica gracias a su contenido en aguacate.

Los derivados de las fitoproteínas de la soja y del maíz mantienen su nivel de hidratación natural. Asimismo, suaviza las cutículas y el contorno de las uñas, volviéndolas lisas y brillantes y proporcionado una piel hidratada y sedosa.

P.V.P: 5,45 €/ 100 ml. De venta en farmacias Alphega y Primor.