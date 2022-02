María Pombo: su truco para lucir una melena increíble (especial para los 'bad hair days')

Como buenos millennials, la nostalgia nos invade igual que le ha pasado a la influencer María Pombo. Ha tirado del baúl de los recuerdos y ha redescubierto el accesorio para el pelo estrella para salvar esos 'bad hair days'.

Se trata de la diadema elástica en forma zigzag, que moldea tu melena en un recogido improvisado digno de un posado. Tal vez este accesorio ha vuelto gracias a Euphoria, la serie de HBO (foto inferior); o también a Bella Hadid, que lo lució en el desfile del diseñador neoyorquino Prabal Gurung en 2018.

Esta diadema ha llegado para salvarte el estilismo en esos días en los que tu melena es inmanejable. Nunca había sido tan sencillo conseguir un look de tendencia y decir adiós a los 'bad hair days'. Hailey Bieber, Bella Hadid y Gigi Hadid, entre otras influencers, han caído rendidas...

Te proponemos este diseño de You Are The Princess, de venta en Primor, en su selección de accesorios Oh My Hair! ¿Lo mejor de todo? el precio: un euro.