Hime cut, el corte de pelo de moda (no binario) que ha saltado de las redes a la calle

Inspirado en la estética de las princesas japonesas del siglo IX, este corte de pelo conquistó a Cher en los años 60. Volvió a escena a las divas del K-pop y se ha consagrado como tendencia gracias a las pasarelas. Ahora ha dado el salto de las redes sociales al street style.

Lisa Manoban, integrante de la banda surcoreana Blackpink, fue la encargada de rescatar el estilo 'hime cut', una mezcla entre el look anime y estética gótica. Su inspiración corrió como la pólvora por Corea del Sur. En la foto inferior, Lisa Manoban en el videoclip de 'How You Like That'.

Miley Cyrus, Nathy Peluso o las hermanas de la banda Haim (foto inferior) han cautivado con sus cortes de pelo y sus looks de Prada.

De hecho, la prestigiosa firma italiana Prada convirtió este peinado en el oficial de su colección de primavera-verano de 2021 (foto inferior, de Prada). Hime cut, el corte de pelo no binario, estaba a punto de triunfar en los salones de peluquería.

El experto de Llongueras Alberto Sanguino apunta que el estilo 'hime cut' es polivalente y fácil de adaptar a diferentes estéticas y estilos: "Llongeras se anticipó a esta nueva tendencia. Este corte siempre ha sido de minorías, que es cuando realmente es tendencia, cuando al principio no lo lleva mucha gente. Es muy sencillo, de orejas hacia atrás puedes llevar el largo que tú quieras, es decir, un corte bob, un long bob o un midi " Sanguino da la clave de este peinado: "Con lo que de verdad juegas es con tu cabello de orejas hacia adelante y, además, tienes la opción de hacértelo con o sin flequillo."