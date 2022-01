Contorno de ojos: los tres parches con extra de hidratación (y olvídate de constancia de la crema convencional)

Es el formato cosmético estrella del invierno. Los parches aportan una potente hidratación en la piel, lo

cual se traduce tres beneficios esenciales en la zona del contorno de los ojos. Querrás probarlos.

Los parches para los ojos son un absoluto protagonista en los productos de belleza esta temporada de frío. Por tres razones:

1. Cuentan con principios activos de alta calidad y eficacia.

2. Disponen de una tecnología de última generación que permite que estos ingredientes penetren de manera más eficiente en la piel.

3. Reportan resultados a más largo plazo.

La principal razón de la fiebre de los parches es la inmediatez de sus resultados, en comparación con cremas u otros tratamientos que requieren de cierta constancia y mucha paciencia. El principal resultado visible es un extra de hidratación en la piel, lo que se traduce en tres beneficios esenciales: atenuación de las ojeras, reducción de las bolsas y de las arrugas.

Según explica la experta Sandra García Barón, de belleza UALA, "no es un método para la desaparición total de arrugas o bolsas, pero los parches van a ayudar a atenuarlas". Estas son las propuestas de Primor:

Los Parches Longrevity Green Tea Herbal de Bare Minerals (34,00 euros). Harán que parezca que has dormido toda la noche del tirón. Su función descongestionante refresca y la revitaliza la piel por completo. Gracias al frescor del extracto de té verde, tus ojos conseguirán la energía que les faltaba. Además, si los tenemos en el frigorífico, el efecto frío intensificará sus resultados.

El pack de cinco parches de You Are The Princess (2,99 euros) aporta hidratación y elasticidad, gracias al colágeno presente en su fórmula. Como resultado, las bolsas de ojos se verán más reducidas y las líneas de expresión más atenuadas.

Los parches de gel para ojos Hemp de Beauty Formulas (1,5 euros) aportan humedad y alisan la piel de esta zona tan delicada. Tu mirada estará llena de brillo y frescor.