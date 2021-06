La crema de farmacia antiarrugas favorita de Isabel Preysler que cuesta menos de 6 euros

Carlota Reina Madrid

Que lo barato sale caro no siempre es verdad. O si no, que se lo pregunten a Isabel Preysler (70). Cuenta la leyenda que la socialité se olvidó en el baño de un aeropuerto una crema antiarrugas que siempre le acompaña. Ésta, para sorpresa de todos, no se trataba de una pócima contra el envejecimiento que solo algunas privilegiadas pueden permitirse, sino de una crema de farmacia que cuesta menos de 6 euros.

La gurú de la belleza hispano-filipina no es la única que -según cuentan- es abonada indiscutible de este elixir antiedad. Otras celebridades como la modelo Clara Alonso o la actriz china Fan Bingbing también han confesado ser amantes incondicionales de la marca.

El nombre del milagro es crema Xhekpon, de los laboratorios Vectem. Una crema rica en colágeno, centella asiática y aloe vera, que se puede usar tanto por el día como por la noche para lograr una piel hidratada, tersa y rejuvenecida.

Tras el salto a la fama que vivió de la mano de diferentes famosas, Xhekpon se ha convertido en la crema más vendida de tiendas como Primor de farmacias y parafarmacias. Y no es de extrañar. Además de sus bondades para el cuidado de la piel, esta crema es perfecta para prevenir la aparición de arrugas, gracias a su alta hidratación, y atenuar las que ya tienes.

Sus ingredientes principales son el combo perfecto para conseguir una piel rejuvenecida. El colágeno es ideal para recuperar la firmeza de la piel. Es una proteína abundante, principalmente, en la piel y en los huesos, y es la responsable de la sujeción de los tejidos cutáneos. En el caso de la piel, el colágeno aporta elasticidad y firmeza y por lo tanto es esencial para su juventud. A partir de los 30 años, aproximadamente, su producción disminuye, por lo que es recomendable utilizar cremas con colágeno a partir de esta edad.

La centella asiática, por su parte, tiene propiedades cicatrizantes, analgésicas, antimicrobianas, antioxidantes e hidratantes. Renueva los tejidos y ayuda a tratar las líneas de expresión y las arrugas. Además, este compuesto mejora la circulación sanguínea, por lo que también es habitual en tratamientos anticelulíticos.

La tercera en discordia: el aloe vera. Es una de las plantas con más fama y que más se está abriendo paso en el mundo de la cosmética porque es un gran aliado para la piel y para la salud. Es una planta repleta de enzimas, aminoácidos y antioxidantes, que mejora el aspecto de estrías, arrugas, cicatrices y celulitis.

Además de la 'crema de la Preysler', existen otros milagros low cost que están arrasando en el mercado, como la crema antiarrugas mejor valorada de 2020, que cuesta menos de 10 euros, o la crema antiedad de Mercadona de 5 euros. Otras muestras de que, a veces, la calidad también es económica.