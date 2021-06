Así es la crema antiarrugas mejor valorada de 2020 que cuesta menos de 10 euros

Carlota Reina Madrid

En la batalla por encontrar la máxima calidad en la industria de la belleza no siempre son los productos más caros los que ganan. Un hecho que hemos podido ver en los últimos años con el éxito de la crema multiusos de Xhekpon de Isabel Preysler (de solo 6 euros) o con la famosa crema antiedad Sisbela de Mercadona, con un precio de 5 euros.

Ahora, la crema facial antiedad Éclat Skincare ha vuelto a hacerlo, y ha sido premiada en los Beauty Awards 2020 por su capacidad de reducir las arrugas y las líneas de expresión. Se trata de una crema que contiene ácido hialurónico, vitamina C y colágeno, tres compuestos imprescindibles para combatir el envejecimiento de la piel. Pero lo mejor de todo no lo hemos contado aún: esta pócima mágica cuesta solo 10 euros.

La crema de Éclat Skincare está desarrollada por dermatólogos y tiene una combinación de péptidos, colágeno, ácido hialurónico y vitaminas C y E, lo que la convierte en la mejor aliada para hidratar la piel y como antioxidante. Otro de sus puntos fuertes, con el que han terminado de enamorar a muchas adeptas, es que es vegana y cruelty free.

Tal y como afirman desde la marca, las pruebas clínicas muestran que, tras dos semanas de uso, la piel está hasta un 159% más hidratada. Después de 10 días, el 98% de los usuarios dijo que su piel se veía más radiante, rejuvenecida y suave y el 97% observó mejoría en las arrugas y líneas de expresión. No obstante, si tras 100 días de uso no estás contento con el resultado, la marca se compromete a devolver el dinero.

Éclat Skincare es una de las cremas más populares de Amazon -algo que no es nada fácil-, ya que cuenta con más de 6.000 valoraciones en la compañía ecommerce y tiene puntuación media de 4,4 estrellas. Entre los comentarios de las consumidoras, se destaca el buen resultado de la misma y su capacidad hidratante sin ser nada grasa ni pegajosa: "La crema no es espesa, deja un agradable olor y se absorbe muy bien. Llevo una semana y me han desaparecido unas pequeñas marcas de expresión, es decir que funciona". "Se trata de una crema de noche nutritiva, ideal para pieles normales o mixtas, ya que no engrasa demasiado. Tiene un aroma muy suave. La piel absorbe la crema con rapidez y no deja brillos".

El éxito de este bombazo antiedad ya era notable antes de su valoración en los Beauty Awards, pero es que ahora es complicado encontrarla en algún sitio. Por el momento Amazon tiene agotadas las existencias, pero seguiremos pendientes de próximas renovaciones de stock.