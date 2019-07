Elena Tablada responde a la última demanda de Bisbal: "Nos podrán querer ocultar, pero nunca nos podrán separar"

Elena Tablada (38) ha cargado contra David Bisbal (40) después de que el almeriense volviese a demandar a su ex para proteger la intimidad de Ella, la hija que tienen en común. "Nos podrán querer ocultar, pero nunca nos podrán separar", ha escrito la madre de la niña junto a una imagen de sus manos entrelazadas.

Hace unos días que Bisbal demandó a la diseñadora por incumplir la resolución judicial del pasado mes de mayo. Esta sentencia obligaba a Tablada a minimizar la exposición de Ella en las redes sociales, impidiendo que mostrase el rostro de la pequeña o se la relacionase con alguna marca comercial.

Ahora, tres meses después Bisbal considera que la madre de su hija ha incumplido lo dictado por el juez. En esta segunda demanda, Bisbal solicita nuevamente que Tablada se abstenga de mostrar la imagen de la niña, vincularla a su marca de bisutería y, a pesar de que ya le fue denegado anteriormente, que borre todas las imágenes de la niña que ya están publicadas.

Bisbal y Tablada protagonizaron un cruce de acusaciones público y desagradable por este motivo. En los Premios Cadena Dial, después de que se conociera públicamente la primera demanda, el cantante dijo: "Me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían hablarse porque son cosas de menores, es porque previamente yo he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca. Que no hable de ella, que no la asocie a marcas... punto", confesó enfadado.

Tablada, por su parte, 'invitó' a Bisbal a tener "más respeto por la madre de su hija" y se mostró satisfecha tras la resolución de la primera demanda: "Si hay algo de lo que me siento plenamente orgullosa es de mi hija, mi maternidad, mi entrega y mis infinitas ganas de superarme como madre día tras día. Hoy me siento agradecida a pesar de haber tenido que atravesar algunos acontecimientos judiciales", dijo. Su último mensaje, días después de recibir una segunda demanda por la protección de la imagen de Ella, lo deja claro: "Nos podrán querer ocultar, pero nunca nos podrán separar".