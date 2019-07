Sara Sálamo se une a la moda de las mamás primerizas: contrata a una 'salus' por 100 euros la noche

Sara Sálamo (27) e Isco Alarcón (27) han contratado a una cuidadora para ayudarles con la crianza de su primer hijo en común, Theo. Se trata de una 'salus', una cuidadora por la que hay que pagar 100 euros la noche y en la que ya han confiado otras famosas como Helen Lindes, Ana Boyer o Irene Montero, la número 2 de Podemos.

La actriz y el futbolista viven su momento más especial. Su primer hijo en común, Theo, llegó al mundo el pasado jueves mediante un parto natural y sin epidural. La malagueña ha contado que fue muy duro pero feliz: "Fue mi parto soñado, no me refiero a que fuera fácil. Fue muy duro, muy largo, hubo muchas complicaciones que no había previsto, pero ha sido el parto de mis sueños", ha dicho en redes sociales. Además, ha querido agradecer al equipo de profesionales que la asistió durante el parto. "Fue natural, respetado, me sentí tan cuidada, tan mimada, me daban besos, caricias...".

Ya en casa y con Isco concentrado con el Real Madrid, Sálamo se ha apoyado en los servicios de una empresa madrileña dedicada al cuidado de bebés a domicilio. Las 'salus' son enfermeras y auxiliares con mucha experiencia en los recién nacidos y su precio es de 100 euros la noche. "Que importante es estar bien rodeado y que te expliquen todo con cariño, porque la maternidad no entiende ni de domingos ni festivos. Gracias MySalus por el asesoramiento de hoy", ha escrito agradecida en Instagram.

Una ayuda que ha contentado a la mamá primeriza, ya que las 'salus' ofrecen un servicio muy completo: desde masajes relajantes para el bebé hasta asesoramiento y ayuda en la lactancia. También aconsejan a los padres para desarrollar la estimulación temprana del niño y cuentan con dispositivos inteligentes que controlan la temperatura corporal o los cambios de posición al dormir.

Contratar los servicios de una salus es la última moda de las mamás famosas primerizas, como Ana Boyer, Irene Montero o Carolina Bang, la mujer de Álex de la Iglesia: "A la salida del hospital me sentí muy tranquila al pensar que, al llegar a casa, habría una profesional esperándome para ayudarme con mi bebé", escribió la actriz en la web de las cuidadoras.

También Helen Lindes y Rudy Fernández, que acaban de ser padres de su segunda hija, Aura: "Yo recomiendo a padres como nosotros, sin apoyo familiar ni conocimientos sobre bebés, que lo contraten al menos tres meses. Transcurrido este tiempo me sentía más segura de mí misma y había adquirido muchísima más práctica con el bebé", ha expresado la modelo.