Meghan Markle, de actriz a duquesa: el mundo de la moda y Beyoncé se rinden a su estilo

Un vestido midi satinado, con cuerpo marcado y transparencias del diseñador Jason Wu y una espléndida sonrisa, eso es todo lo que ha necesitado Meghan Markle para confirmar que es la nueva reina del estilo y de la alfombra roja.

La duquesa de Sussex acudió este sábado al estreno de The lion King (El rey león) en Londres. Era la segunda aparición del fin de semana después de acudir a Wimbledon con su cuñada, Kate Middleton. Meghan Markle triunfó con un diseño de Jason Wu, un recogido bajo y un maquillaje muy natural que hacían a la esposa del príncipe Harry "delicada", "elegante" y "bellísima", tal y como la han descrito la italiana Grazia, entre otras.

Eso sí, el outfit alcanzaba la friolera de 15.000 euros, entre el vestido de Jason Wu (2.000 euros), los salones de Aquazzura (modelo Portrait of Lady, de 800 euros), cartera de Gucci (modelo Broadway, 2.000 euros) y pendientes de Nikos Koulis (unos aretes octogonales de Oui Diamond & Black Esmalte, de 18 quilates y más de 10.000 euros).

Hasta la mismísima Beyoncé se rindió al encanto de Meghan Markle. La cantante, protagonista de la película, abrazó a la duquesa: "My princess", le dijo con cariño, un gesto que ha emocionado a las redes sociales.

Beyonce called Meghan Markle my princess and now am????????????????????????.



Two women I adore so much #LionKing #LionKing2019 #WimbledonFinal #lionkingpremiere https://t.co/nJQAXTCtMA