Carla Vigo: la sobrina de Letizia ficha a la 'repre' de Carmen Martínez Bordiú y Alba Carrillo

Ha nacido una nueva estrella en la familia de la reina. Su sobrina Carla Vigo, la única hija de la fallecida Érika Ortiz, está decidida a triunfar como artista. Por eso, la joven, que cumplió 18 años el pasado octubre, ya se ha puesto en manos de una representante.

Edith Pérez es la misma profesional que lleva las carreras de estrellas de la televisión y del corazón desde la agencia de management Kananga Producciones. Edith se encarga de personajes tan distintos y llamativos como Carmen Martínez-Bordiú, Alba Carrillo o el padre Apales. Edith Pérez también gestiona los temas profesionales de Oriana Marzoli, Toni Spina, María Lapiedra, Juanito El Golosina, Marlene Morreau, Máximo Valverde, La Pelopony y Nova, anteriormente conocida como Richy Bastante.

Lea también: Letizia veta a su sobrina Carla Vigo en un acto relacionado con la fiesta del Orgullo

La hermana de Letizia sueña con ser artista y se define en las redes como "bailarina y actriz en proceso", así que este año ha estado recibiendo clases de teatro del IES Isabel La Católica de Madrid, centro de estudios que está cerca del madrileño parque de El Retiro. La danza, su otra gran pasión, la está aprendiendo con la escuela Smile Crew Company, donde enseñan coreografías de hip hop y otros ritmos urbanos.

Carla Vigo es la hija del escultor y profesor Antonio Vigo, que da clases de Bellas Artes en la Universidad Rey Juan Carlos, y Érika Ortiz Rocasolano, que se quitó la vida en 2007. La joven se muestra como una adolescente indomable: "Si no me controla mi padre, menos me va a controlar mi tía", le dijo en febrero al periodista José Antonio Avilés.

La sobrina de Letizia tiene ya casi 11 mil seguidores en Instagram y es muy activa en redes. Allí ha recordado a su fallecida madre y también ha defendido la causa LGTBI en Twitter. Además, dio la cara por Cristina Cifuentes en abril de 2018. "El desgraciado que está intentando hacer la vida imposible a Cifuentes podría parar? Lo digo porque no hace ninguna gracia. A lo mejor ha tenido fallos pero es que es una persona y me parece muy ruin y cruel sacar ese vídeo a la luz. No se lo merece", dijo en Twitter de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, su tía ha tratado de pararle los pies ya en alguna ocasión. Los Premios Orgullo de Studio 54, que se entregaron el pasado 4 de julio contaban entre los galardonados con una invitada muy especial, Carla Vigo Ortiz.

Lea también: La sobrina díscola de Letizia no es monárquica

Su representante, Edith, había confirmado que Carla asistiría encantada al local de la calle Barbieri, en pleno barrio de Chueca, para recoger su Premio Orgullo, que se le había otorgado "por su apoyo y visibilidad al movimiento LGTBI".

Sin embargo, sólo tres horas antes de la cita, la mánager de la sobrina de la reina comunicó sin más explicaciones, que su representada anulaba su presencia en el acto, una de las convocatorias más simpáticas de la Semana del Orgullo en Madrid.

Fuentes de la organización explicaron entonces a Informalia que fue la propia Letizia quien hizo llegar a su sobrina su oposición a que se hiciera notar de forma tan visible en un acto tan militante en la causa gay.

Alguien en Zarzuela debió pensar que el protagonismo de Carla Vigo en este tipo de causas sociales salpicaría a toda su familia, para bien en algunos casos. O quizá para desencadenar las críticas de extremistas y homófobos contra la Corona.

Me gustan mucho tus valores, el pais necesita a gente como tu.

GRANDE???? https://t.co/fieshV3cXP — Carla Vigo Ortiz (@lentejuelisss) 28 de junio de 2018