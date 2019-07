La despedida de soltera marroquí de Sandra Gago (sin Feliciano López)

A diez semanas para que Sandra Gago y Feliciano López se conviertan en marido y mujer,la prometida del tenista se ha despedido de la soltería con sus amigas este fin de semana Marrakech.

Quedan algunas incógnitas por conocerse de la boda del ex marido de Alba Carrillo. Si bien sabemos la fecha, no se ha desvelado el lugar en el que celebrarán su enlace pero sí que será en España "para la comodidad de nuestros invitados, ya que muchos vienen de fuera", dijo la novia hace semanas, explicaba. De los vestidos también dio pistas: "Tengo claro cómo quiero que no sea. Soy muy sencilla vistiendo en el día a día y ese día no quiero que sea diferente. Tengo claro que será sencillo y, como máximo, luciré dos".

Lo que sí sabemos es que la modelo de 23 años y las privilegiadas invitadas a su despedida lo pasaron en grande. Posaron en la piscina del riad . Desde la futura cuñada de Feliciano (Marta, hermana de Sandra), a todas las integrantes del núcleo duro de íntimas de la modelo lo pasan en grande a tenor de las imágenes que han difundido.

"¡Os adoro!", escribe Sandra para corresponder a sus invitadas junto a las fotografías en las que posa con un bañador blanco con la palabra bride (la novia), justo el color contrario de bride squad (escuadrón de la novia). En el grupo hay también un chico, un amigo para al que Sandra se refiere como @tarekito. "Gracias por cuidarnos siempre. ¡Te queremos", le dice. Tarekito aparece en una de las fotografías en las que las chicas están sentadas cerca de la piscina.