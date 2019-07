Albert Rivera se desmaya (literalmente) en los brazos de Malú, y no por amor

Quedó desmayado en sus brazos y no fue el amor quien derrumbó al líder de Ciudadanos sobre su querida trovadora sino una deshidratación sobrevenida por culpa de la salmonelosis, que tuvo a Albert Rivera tres días en la cama del hospital con su Malú al pie del cañón.

¿Puede haber algo más romántico y que consolide más una relación amorosa que soportar junto a la cama del enfermo el trasiego permanente de idas y venidas provocadas por una severa gastroenteritis?

Seguro que no. De hecho, Albert Rivera (39 años) y Malú (37) decidieron que lo suyo debía hacerse oficial, y posar para las cámaras justos y sin esconderse ante los medios de comunicación, solo después de conocerse de verdad, o sea, de atravesar uno junto a la otra el rubicón del vómito y demás molestias típicas de esta dolencia hasta llegar a recobrar algo de salud.

Fue a la salida del hospital Universitario Puerta del Sur de Móstoles, donde estuvo hospitalizado el líder de Ciudadanos, donde se produjo el milagro, la aparición de Malú y su hombre juntos, sin aspavientos, con naturalidad. Días antes, el martes 9, al mediodía en el Congreso, Rivera aún tuvo fuerzas para adelantar la denuncia que su partido iba a presentar ante Fiscalía por los altercados ocurridos en la marcha del Orgullo.

El miércoles no figuraba en su agenda ningún acto público pero fue ese día cuando, en compañía de la cantante, sufrió un inesperado desmayo. La sobrina de Paco de Lucía, muy asustada, consiguió llevarle hasta su coche y acudir juntos al centro médico mostoleño, según publica La Razón. El parte médico del hospital confirma a Informalia que el político sufrió "un cuadro sincopal secundario a una gastroenteritis aguda, probablemente por salmonela". O sea, que se vino abajo.

Tal fue la gravedad de lo sucedido que fue tratado con antibiótico en vena, una de las razones por las que debió permanecer ingresado. Desde el instante en que se desmayó hasta el día de la salida, como todos vimos, Malú permaneció al lado de Rivera, tal y como adelantamos desde este portal.

Poco antes, diversos medios habían dado por buena la noticia difundida por el programa Socialité, de Telecinco, donde se hablaba de una ruptura que desde Informalia pudimos desmentir ese mismo día. "Todo sigue igual que antes", nos dijeron fuentes de Ciudadanos. De hecho, la revista QMD publicó el lunes una imagen de ambos juntos en el barrio de las Letras de Madrid. Y la revista Semana publicó unas imágenes de ellos en el coche bajo el título "Visitan las obras de su nueva casa".

Rivera, harto de esconderse

Algunos medios relacionan la sorprendente aparición de Rivera y Malú a la salida del hospital y sabiendo que iban a ser retratados con la incomodidad del líder de Cs por la aparente obsesión de Malú por esconder a sus parejas.

Albert, a pesar del calvario soportado por la intoxicación, y visiblemente más delgado (ha perdido varios kilos en tres días), estuvo sonriente cuando atendió a los micrófonos de los periodistas apostados en el centro sanitario. "Ha sido un susto, quería dar gracias a todos los profesionales de la prensa que habéis seguido en el hospital, pero especialmente a centenares de mensajes que hemos recibido. Me han dicho que a cuidarse, pero espero estar pronto trabajando para los españoles. Me tengo que cuidar estos dos o tres días que vienen y a ver si el lunes o el martes puedo estar ya", dijo mientras Malú, enfundada en su camiseta de Love, escapaba de las cámaras. Suponemos que ya no huirán más.

La camiseta de Malú lo dice todo https://t.co/ZlVZk6z125 — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) July 12, 2019

malú con una camiseta que pone love es POÉTICO — ???? (@laertyada) July 12, 2019

Albert Rivera, Malú y la camiseta de Malú... pic.twitter.com/QpAertODT9 — RAÚL GARCÍA (@RAULGARCIADIEZ) July 12, 2019