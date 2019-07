Jorge Javier Vázquez explica cómo se sintió en la entrevista de Isabel Pantoja

Jorge Javier Vázquez ha explicado este sábado en el Deluxe cómo vivió él la entrevista que le realizó a Isabel Pantoja cuando llegó al plató de Supervivientes 2019.

Lo cierto es que la tonadillera hizo una entrevista que consiguió tener a todos los colaboradores del plató sin pestañear pero también a todos los espectadores del concurso pegados a la televisión. Risas, llantos y cantes, la reina de la copla lo dio todo en el plató pero ¡atención! el presentador de Sálvame asegura que aunque fue una entrevista fácil, en la que ella se encontraba a gusto, tuvo un momento en el que se derrumbó como nunca antes la había visto.

"Me llamó la atención el cambio físico que ha sufrido, bueno es una señora que ya está delgada de por sí, ha adelgazado cerca de diez kilos... Hay que ver luego como un escenario viste a una artista, la vi como muy pequeñita" confesó Jorge Javier Vázquez. Además, en cuanto a por qué no hablaron del distanciamiento que habían tenido ellos en el pasado, el presentador aseguró que: "Yo creo que por su parte fue inteligencia, porque en ese momento hablar de lo que nos pasó, hubiese sido como colocar la entrevista en un lugar que no tocaba. Yo creo que cuando un concursante viene de Supervivientes, en ese momento aunque ella tuvo que hacer frente a todo su reality, era su noche".

Todo el mundo se ha preguntado si realmente Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja han hablado ya de los problemas que tuvieron en un pasado muy cercano. El propio presentador asegura que en el plató no era el momento oportuno y que lo único que ha hablado con ella sobre eso, fue cuando habló con ella antes de que se marchara a la isla: "Yo cuando hable con Isabel Pantoja, lo primero de lo que me preguntó ella fue por mi salud y luego estuvimos hablando de Supervivientes y luego si que hice yo referencia a nuestro sucedido y ella dijo algo así como: 'Como a ti de vez en cuando te dan esas ventoleras'. Yo a ella también le tengo cariño".

Sobre el momento más complicado de la entrevista, Jorge Javier Vázquez confiesa que fue el momento en el que vio el vídeo del enfrentamiento de sus hijos: "Yo ahí la vi totalmente derrumbada. Me dio muchísima pena. Ese mazazo, bajo ningún concepto se lo esperaba, yo la vi como haciéndose cada vez más pequeñita durante el vídeo. Una cosa que me llamaba mucho la atención es que Aneth miraba el vídeo de reojo pero sobre todo la miraba a ella y yo fue la primera vez que he visto a Aneth totalmente derrumbada y no te sabría decir si era por vergüenza suya de lo que estaba viendo y no te sabría decir si en algún momento miró a la Pantoja y le dijo: 'Lo siento'".