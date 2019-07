Los solteros de oro más cotizados: huidizos y sin ganas de dejar de serlo

La palabra soltero de oro evoca un universo de viajes en yate, competiciones de hípica y lujo y glamour. Los singles de este milenio que pertenecen a la categoría calificada como "cachorros de la jet set", no tienen prisa en casarse, al contrario que los futbolistas. Y no por falta de medios. Los más famosos llenan páginas y páginas de las revistas del corazón, como Tamara Falcó, pero ella precisamente no figura entre las más cotizadas. Los verdaderos partidazos son aquellos de los que apenas hay fotos. Te contamos quienes son. La revista Vanity Fair ha elaborado su listado de 2019. Y estos son solo algunos de los nombres

La primera en la lista, es, sin lugar a dudas, la "zarina" de otro imperio empresarial de la moda Marta Ortega. Estamos hablando de Sarah Andic, la hija de Isaak Andic. En el 2013 el empresario de la moda de origen judío dejó en manos de su primogénito, Jonathan, el timón de Mango, pero decidió recuperarlo después. Sarah es la gran esperanza, pero tiene solo 22 años y estudia moda en Londres en el Instituto Marangoni. Le gusta viajar, practicar boxeo para estar en forma y también el esquí.

Bartolomé Fierro March Cencillo

Encontrar una foto suya en las redes es más dificil que averiguar el montante de la fortuna familiar de los March. Su cuenta de Instagram es privada y en ella aparece cubierto con gafas, una figura minúscula sobre un logotipo que representa el mundo. La elección no es casual... es comopolita, y además ama el arte. No se dedica a la banca ni a los negocios. Vive en Nueva York donde trabaja para la prestigiosa sala de subastas de arte Sotheby's. El hijo de Marita March Cencillo y Alfonso Fierrro no da tanto juego a la prensa como hiciera su tía Cuqui Fierro. Trasciende muy poco sobre su vida. Y eso que hace tres años convocó en agosto una fiesta de cumpleaños a la que acudió lo más representativo de la jet mundial casadera. Igual repite este año. Arriba, una imagen del evento. El que está sentado rodeado de bellezas es él.

Victoria de Hohenlohe y Langenburg

Es muy difícil encontrar una imagen de ella en la que no esté mirando al suelo u ocultando sus ojos tras unas gafas de sol. La foto que acompaña a estas líneas fue obtenida tras la boda de Casilda Medina. Sobrina de Naty Abascal y prima de Luis y Rafa Medina. Tras la muerte su padre se convirtió en la heredera de uno de los ducados más importantes de España, el de Medinaceli. Descendiente directa de los Reyes de Castilla, con Grandeza de España, estudia Historia y Economía en el Instituto de Empresa de Madrid. Ha vivido la mayor parte de su vida en Alemania, pero su padre, Marco Hohenlohe-Langenburg, divorciado de Sandra Schmidt-Polex, fallecido hace algo más de dos años, le transmitió la conciencia de su alcurnia y el interés por la historia de nuestro país. Tiene 22 años. Le asusta la notoriedad. Ha estudiado en el Instituto de Empresa de Madrid, donde tiene fijada su residencia.

Carlos Seguí

Tiene 42 años, y no se puede decir que sea un solterón. Se casó con Patricia Conde profundamente enamorado y la relación terminó muy mal. Han litigado en los juzgados por la custodia de su hijo Lucas. Es tímido y discreto pero no le importó saltar a los medios para defender lo que él consideró como "su verdad". Es guapo a rabiar y todo un partidazo. Su familia es dueña de La Granja de Esporles, un lugar idílico donde se celebran bodas y eventos, y donde tuvo lugar su matrimonio. Allí posaron los reyes en 2013 para inaugurar su veraneo mallorquín.

Paola Foster

Es hija de la Doctora Ochoa, la doctora del Sexo, lanzada a la fama por Chicho Ibáñez Serrador. Su padre es Norman Foster. La fortuna del arquitecto que se hará cargo de la remodelación de las obras del Museo del Prado fue estimada en el año 2013 en 150 millones de libras esterlinas, el equivalente aproximado a 180 millones de euros. Como de sus colegas, apenas circulan fotos suyas. No hacen falta, es clavada a su madre. Estudia Arte en Harvard, y en Instagram, en la cuenta @fosterthepeople suele colgar imágenes sobre sus intereses artísticos. Tiene solo 20 años, pero es muy madura para su edad y está al día de las últimas tendencias en arte, música y literatura.

Diego Martínez Bordiú

Es el hijo menor de José Toledo y Cristóbal Martínez Bordiú. Es uno de los bisnietos más guapos de Franco, aunque ninguno de sus primos desmerecen. Como el resto de la familia, está en contra del traslado de los restos de su bisabuelo. Le gusta el motociclismo y ha seguido una educación de élite. Estudia Derecho en IE University, y anteriormente Comparative politics en una Universidad Americana, también ha pasado por el British Council School y siendo casi un niño estuvo interno enGiggleswick School, uno de los centros más elitistas del mundo. Tiene 21 añitos.

Natasha Piedrahita

La hija del millonario colombiano Andrés Piedrahita, el hombre de Maddof en España, es una joven muy preocupada por el medio ambiente. Desde su cuenta de instagram, @roamingstones, intenta poner su granito de arena en la preservación del planeta. Estudia Justicia y Paz,un grado universitario, en la Universidad de Georgetown. Es hija de Corina Noel, perteneciente a una importante familia norteamericana.

Andrés Roca Rey

Mario Vargas Llosa lo ha prohijado en España, al igual que su pareja, Isabel Presysler. La madre de Tamara no es muy taurina, pero siente un cariño muy especial por el paisano de su marido, un guapo joven limeño a quien atribuyeron un romance con Victoria Federica. Y solo porque le brindó un toro y ella le puso ojitos. Ya sabemos que el novio de Victoria Federica es Gonzalo Caballero y entre toreros y bomberos, salvo casos muy puntuales, no se pisan la manguera. Es guapo, muy masculino, tiene arte y poderío en la plaza y su padre es Fernando Roca Rey Müller, se dedica a los negocios del algodón, pero en su familia hay toreros desde los tiempos de su bisabuelo. Según Mundotoro, es el cuarto en el escalafón este año, por delante de José Mari Manzanares, y el segundo que más orejas ha cortado en una plaza, por detrás de El Juli. Y solo tiene 22 años.