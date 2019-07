Incestuosa y espeluznante: así describen la relación entre Donald Trump y su hija Ivanka

La polémica persigue estos días al presidente de los Estados Unidos. Salpicado por un caso de prostitución infantil en el que el principal acusado es su amigo multimillonario Jeffrey Epstein, Donald Trump hace frente a una nueva crisis personal: su relación con Ivanka. Según la actriz Rosie O'Donnell, es de todo menos sana.

"Hay una sensación de incesto espeluznante que prevalece mucho entre Donald Trump y sus hijos, o al menos con su hija. Muy espeluznante", ha dicho la actriz en el programa The Michelangelo Signorile Show. "Creo que ha estado haciendo cosas malas con ella durante mucho tiempo", explicó la protagonista de Sleepless in Seattle.

O'Donnell criticó el papel de Ivanka en el equipo de gobierno de Trump, en el que ejerce de asesora junto a su marido. "Creo que es una mujer sin poder, sin inteligencia ni talento. Es ridículo pensar en ella dentro de cualquier tipo de función pública. Nadie en su familia ha estado nunca en el servicio público. ¿Por qué deberían comenzar ahora?", expresó contundente.

No es la primera vez que se habla sobre la extraña relación que mantienen padre e hija. El propio Donald Trump pronunció unas polémicas palabras en 2006 durante una intervención en el programa estadounidense The View: "Si Ivanka no fuera mi hija, hubiera salido con ella", dijo entre risas.

Rosie O'Donnell y Donald Trump mantienen una guerra abierta desde hace más de una década. Los enfrentamientos entre ambos comenzaron en 2006, cuando la actriz criticó a la ganadora del concurso de belleza Miss USA, Tara Conner. Por aquel entonces, Donald Trump era el dueño de este famoso concurso y respondió a la actriz con un vídeo en el que la llamaba "gorda perdedora".

A partir de este momento se han lanzado dardos envenenados de manera pública. En Twitter han protagonizado algún que otro desencuentro, discutiendo sobre la pareja de O'Donnell o sobre el despido de un presidente del FBI, entre otros.