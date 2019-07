Sonia Ferrer se defiende de las críticas tras su brutal bikinazo: "No tengo anorexia"

Sonia Ferrer se ha defendido de la gran cantidad de críticas que recibió este jueves cuando publicó en Instagram una imagen luciendo cuerpazo en bikini. La presentadora ha denunciado los desagradables comentarios que le llegaron, al tiempo que lamentaba que sucedan estas cosas en la sociedad actual.

"Ayer subí una foto en bikini a Instagram, algo que no hago a menudo. No esperaba que al subirlo empezasen a llegar comentarios de la gente escribiendo 'qué asco das, anoréxica, por culpa de gente como tu hay niñas ', 'qué saco de huesos, estás dando una imagen irreal para aquellas chavalas que quieren tener un cuerpo como el tuyo '", comenzaba recordando Sonia en el programa Buenos días Madrid.

La ex novia de Escassi no se detenía ahí y dejaba claro que la anorexia es algo muy grave: "Me gustaría decir a la gente que la anorexia, aparte de que es una enfermedad y no hay que usarla como un insulto, se ve, cuando el cuerpo pasa hambre, después de acabar con la grasa se come el músculo, hay que tener cuidado... Voy al gimnasio, tengo hábitos de vida saludables, no bebo, como bien y sano, sobre todo desde que soy madre, por inculcar buenos hábitos. No estoy enferma", declaraba.

"Confundimos libertad con derecho a la ofensa, luego nos llevamos las manos a la cabeza con los casos de bullying en los colegios, los chavales pueden leer todo esto ", añadía.

Instantes después, Ferrer volvía a insistir en que su figura es producto del gimnasio y de una buena alimentación: "Es un cuerpo trabajado, que se ve que lo sufro, que es de gimnasio, que está trabajado, que no es un cuero regalado. Estuve en un internado de danza clásica, mi mejor amiga intentó suicidarse porque se veía gorda, la directora de mi planta era bulímica. Si a alguien no le puede pasar eso es a mí. He consolado a niñas por haberse comido una manzana en 48 horas, yo sé de esa mierda Este cuerpo no es un cuerpo anoréxico, lo que falta es información", concluía.