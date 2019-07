Gloria Camila fue infiel a su novio Kiko con dos tronistas de MYHYV

La ruptura sentimental de Kiko y Gloria Camila ha caído como un jarro de agua fría entre sus amigos y seguidores. La pareja, una de las más estables del panorama televisivo, ha puesto fin a su relación tras cuatro años de amor y todo apuntaba a que la razón era una infidelidad del joven con Sofía Suescun. Este viernes, ha querido limpiar su imagen embarrando la de la hija de Ortega Cano: "Gloria Camila me fue infiel con Albert Barranco, ex tronista de MYHYV". Y ha dejado entrever que podría no haber sido la única: también con Manu Lombardo.

Está claro que el noviazgo de Kiko y Gloria Camila no era tan idílico como parecía. Él se ha mostrado muy afectado por la situación y al borde de las lágrimas ha asegurado que todo cambió entre ellos cuando regresaron de Supervivientes, en junio del año pasado.

Lea también: Sofía Suescun, la oscura tentación que ha llevado a Kiko a romper con Gloria Camila

Además, el joven está indignado y dolido por la reacción del entorno de su ex a esta ruptura, concretamente la de Rocío Flores, sobrina de Gloria Camila y una de sus máximas defensoras. La hija de Rociíto ha acusado a Kiko de aprovecharse de su tía para alcanzar la fama a través de un mensaje de whatsapp: "No tienes vergüenza ni valores, después de cómo te hemos tratado en esta familia", ha leído él en su teléfono móvil.

Sofía Suescun se ha convertido en uno de los principales apoyos de Kiko estos días. Los rumores apuntan a que podrían ser algo más que amigos pero ellos no han confirmado nada por el momento.