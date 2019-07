Albert Rivera sale del hospital acompañado de Malú: sonrisas y mensajes subliminales

Es la imagen del día: Albert Rivera y Malú han confirmado su relación seis meses después de comenzarla. El líder de Ciudadanos, ingresado hace dos días en el hospital de Móstoles por una gastroenteritis severa, ha abandonado el centro este viernes acompañado de su novia.

Rivera y Malú iban vestidos a juego, con vaqueros denim y camiseta blanca. Un detalle: la de ella ponía la palabra Love (amor en inglés). Muy sonrientes, se han despedido del equipo médico que ha atendido estos días al líder de Ciudadanos. El político catalán se ha parado para atender a los periodistas que esperaban a las puertas del hospital mientras que Malú ha seguido caminando hacia el coche que les esperaba para dejarle protagonismo a su chico. "Me pegué un buen susto, me han dado el alta pero me han dicho que me tengo que cuidar. Espero volver a trabajar pronto", ha dicho él.

????VÍDEO| @Albert_Rivera sale del hospital acompañado de la cantante @_MaluOficial_



"Ha sido un susto pero estoy mejor, espero estar pronto trabajando"



?https://t.co/IwUFq16R6n #Laberinto12Julio pic.twitter.com/C1NcNcuzoE — Espejo Público (@EspejoPublico) July 12, 2019

Lea también: Malú, la encargada de cuidar a Albert Rivera en el hospital

Es la primera vez que Rivera y Malú se muestran juntos a sabiendas de que las cámaras les esperan. Hasta ahora han evitado mostrarse en público, pues querían vivir su relación de la manera más discreta, aunque tanto secretismo empezó a molestar a la cantante madrileña. De hecho, el pasado fin de semana sonaron con fuerza rumores de crisis entre ellos por este mismo motivo: Malú quería vivir su amor de forma más natural mientras que Rivera, asesorado por quienes dicen que no le favorecerá de cara al electorado, prefería seguir siendo discreto.

Lea también: La no crisis de Albert Rivera y Malú: visitaron las obras de su nueva casa este fin de semana

Esta aparición, la primera 'voluntaria', ha sido su manera de desmentir dichos rumores. Ni ruptura ni crisis: Albert Rivera y Malú están juntos y son felices. Esta estrategia supone una nueva etapa para ellos, pues a partir de ahora se mostrarán en público de una manera más natural y espontánea, lo que hará que la presión de los fotógrafos por captar imágenes suyas se rebaje.