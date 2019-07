Lo que no vimos del regreso de Isabel Pantoja: hijos por separado y catering para una boda

El regreso de Isabel Pantoja a España y su reencuentro con sus hijos, peleados desde hace semanas, era uno de los momentos más esperados de este jueves. Delante de las cámaras, Kiko Rivera y Chabelita guardaron las formas para no amargarle la noche a su madre pero... ¿qué pasó detrás?

Detrás pasó que los hijos de Isabel Pantoja no quisieron ni verse. Kiko y Chabelita utilizaron salas separadas: ella acompañada únicamente por su novio, Asraf Beno; él con su mujer, Irene Rosales, y el resto de la tribu Cantora: Luis Rollán, Raquel Bollo, Anabel Pantoja y hasta Susana, ex ganadora de Gran Hermano y socia de Anabel en un negocio de Art-Nail. La estampa dejó muy claro que el círculo más íntimo de Pantoja arropa a Kiko (y ha dejado a Isa más sola que la una) en este nuevo conflicto entre los hermanos.

Ellos estaban extasiados con el regreso de Maribel, como llaman a Pantoja, y no mostraron incomodidad ni tristeza por la situación, lo que no significa que la procesión no fuera por dentro. Eso sí, ni los nervios ni las peleas entre los hermanos les cerró el estómago a ninguno. Anabel y compañía disfrutaron de un catering de lujo: refrescos, agua, saladitos, pulguitas, pinchos, embutido y hasta pasteles. No dejaron ni las migas.

Así las cosas, la fiesta que organizan los Pantoja en Cantora para celebrar el concurso y el regreso de Isabel podría contar con una gran ausencia: la de Chabelita. Alejada de su hermano, su tío Agustín y hasta de su abuela Ana, no parece que la joven vaya a encontrarse cómoda esa noche aunque, tal y como ella y Kiko dijeron este jueves, "esto hay que hablarlo en privado y todo saldrá bien".