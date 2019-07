David Bisbal y Elena Tablada vuelven a los juzgados: nueva demanda del almeriense

El cantante David Bisbal ha demandado a Elena Tablada por incumplir la resolución judicial que obligaba a la diseñadora a minimizar la exposición de la hija que tienen en común en las redes sociales. El almeriense considera que su ex no está obedeciendo y no piensa permitir que se salga con la suya.

El juzgado Número 6 de Alcobendas ha recibido estos días una nueva demanda por parte de David Bisbal en la que el cantante comunica el incumplimiento de la resolución judicial anterior por parte de Elena Tablada y solicita medidas más radicales. El padre de la niña solicita al juzgado que exija a la madre el cumplimiento del Auto y se abstenga en su reiterada actitud de continuar sobreexponiendo a la menor en sus redes sociales, instándole a eliminar todas las imágenes que son contrarias a la resolución judicial y que siguen publicadas, según la revista Corazón.

El enfrentamiento judicial comenzó el pasado mes de febrero. Entonces, Bisbal interpuso una demanda contra la madre de su hija en la que solicitaba al juzgado medidas de protección de la menor, pues consideraba que su madre la exponía demasiado en sus redes sociales y la vinculaba a diferentes marcas comerciales. El juez le dio razón aunque no atendió la petición del cantante de que fueran borradas todas las imágenes de la niña en la cuenta de su madre. En esta segunda demanda, Bisbal solicita nuevamente que Tablada borre todas las imágenes de la niña en las que se vea la cara de Ella o sea vinculada a una marca comercial.