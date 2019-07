La Cienciología quiso 'reclutar' a Plácido Domingo: su ex nuera desvela los secretos más oscuros de la iglesia

La iglesia de la Cienciología, muy popular en Estados Unidos gracias a famosos como Tom Cruise, quiere fortalecerse en España y por ello tratan de acceder a algunas caras patrias más conocidas, como la de Plácido Domingo. Lo ha desvelado Samantha Domingo, ex nuera del cantante, que fue reclutadora de famosos en la sede de Los Ángeles durante más de 20 años.

"La Cienciología quería desesperadamente a Plácido, pero Marta Orlenas, mi suegra, jamás lo hubiese permitido. Está rabiosamente en contra de la iglesia", ha confesado Sam Domingo. No es de extrañar: la iglesia no pudo 'reclutar' a Plácido pero sí a sus hijos, Plácido Jr. y José. Sam se casó con el primero, que ostentaba un puesto importante dentro de la institución: "Plácido Domingo tuvo que desembolsar cerca de 2 millones de dólares para pagar los cursos de sus hijos cienciólogos y poder seguir viéndolos", ha desvelado en una entrevista a Daily Mail.

Sam asegura que cuando se divorció de Plácido Jr en 2008, su suegro le pidió ayuda para convencer a su hijo de que abandonara la Cienciología. Lo lograron en el 2011. Entonces, el primogénito del cantante denunció haber recibido amenazas por parte de la secta: "Me presionaron para que cortara los vínculos con mi ex mujer y publicaron información personal sobre mí en un blog", dijo entonces. "Mi padre respeta a la gente y se reserva su opinión. Nunca se ha implicado, es un hombre inteligente".

Pero Samantha no solo ha hablado de los secretos familiares. También ha contado cómo se gestionó el primer divorcio del miembro más destacado y popular de la Cienciología, Tom Cruise: "Aislaron a sus dos hijos, Connor e Isabella, tras el divorcio con Nicole Kidman. Los manipularon para que su madre no pudiera quebrantar su fe. Sé qué técnicas utilizaron y fueron muy duros con ellos. Los hijos de Tom Cruise no tuvieron elección", ha asegurado.

Tampoco se ha librado Jada Pinkett Smith, mujer de Will Smith, que siempre ha negado su relación con la Cienciología: "Miente. Dijo que sólo acudió a unos cursos y que nunca fue miembro, pero llegó a ser reclutadora de otros famosos y recibía una comisión por ello", ha asegurado tajante Sam. "Su marido, Will, también lo niega, pero invirtió un millón de dólares para crear una nueva escuela de la Cienciología en Santa Mónica".