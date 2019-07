Sofía Suescun, la oscura tentación que ha llevado a Kiko a romper con Gloria Camila

Gloria Camila (24) y Kiko Jiménez (27) han puesto fin a su relación tras cuatro años de amor y una crisis que duraba meses y que terminó la pasada semana, cuando el joven se reunió con su novia y le confesó que "ya no estaba enamorado" de ella.

Uno de los grandes motivos de la ruptura podría haber sido Sofía Suescún (39), con quien el tronista se habría estado viendo en los últimos meses a espaldas de su novia, según cuenta El Español. La ganadora de Supervivientes y Kiko, además, han dado pruebas de su idilio en las redes, donde se han dedicado unos mensajes subidos de tono.

La última pista llegó este miércoles. El ex de Gloria Camila subió una foto desnudo y escribió: "Hoy estoy guasón, ¿y tú?", a lo que Sofía le preguntó: "¿Hasta que hora lo estás?", encontrando respuesta por parte de Kiko: "24/7". Dos días antes, también compartió una fotografía junto a Suescun desde el plató de Supervivientes.

Su tonteo en la red se ha trasladado a la vida real. Hace tan solo unos días, de hecho, disfrutaron de una noche de fiesta en la discoteca madrileña Oh my club, local que abandonaron juntos en taxi a altas horas de la madrugada. Al parecer, Gloria Camila era conocedora de este encuentro y no le habría pillado por sorpresa, consciente de que la relación con su chico hacía aguas.

La principal prueba de su ruptura también está en la red, ya que se han dejado de seguir en Instagram, donde hasta no hace mucho compartían imágenes juntos plagadas de declaraciones de amor. Sofía, hace dos años, ya vislumbraba este final, y es que dijo que ella y Kiko "se habían liado mil veces" porque "era un mujeriego".

