Sebastián Yatra y su historia de amor con Cristina, una de las mellizas de Julio Iglesias

El cantante colombiano Sebastián Yatra lanzó su tema Cristina (anticipo de su segundo álbum, Fantasía) y todo el mundo creyó que se trataba de una canción dedicada a la cantante Tini Stoessel, o sea, su novia.

Además, el lanzamiento, con fecha 21 de marzo, coincidió con la fecha de cumpleaños de la argentina, quien por otra parte protagoniza el videoclip, que escenifica la letra, que habla de un amor imposible. Cristina tiene actualmente ya tiene casi noventa millones de visualizaciones y en Spotify acumula 56 millones de reproducciones.

Lea también: La justicia declara a Javier Sánchez hijo del cantante Julio Iglesias

Pero ahora la revista Hola analiza la letra de la canción y desde el semanario creen que el artista colombiano no la compuso pensando en Tini porque cuando la escribió, a mediados del año pasado, todavía no estaba saliendo con la ex estrella Disney. "Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes Tú de 19 y yo de 23. Y empecé mis planes para vernos otra vez", dice la letra. "Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas ", continúa.

Pues bien, la publicación afirma que la joven famosa la que conoció Yatra en Marbella en agosto del año pasado fue Cristina Iglesias, hermana de Victoria, las hijas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger. Ambas asistieron al concierto que dio el artista en el Festival Starlite el 16 de agosto de 2018. El semanario recuerda que esa noche saltaron chispas entre Yatra y Cristina, e insinúa que aquel flechazo inspiró al cantante para escribir su romántica Cristina.

Sebastián tiene ahora 24 años y Cristina Iglesias, centrada en dar su carrera como Influencer de moda, acaba de llegar a la mayoría de edad, y vive entre Estados Unidos y República Dominicana, lo cual habría convertido su amor en una historia tan imposible como la de la canción.

Lo cierto es que estos presuntos amantes platónicos se seguían mutuamente en Instagram hasta hace poco y, tal y como recoge Hola, se intercambiaban likes. Ahora sin embargo parece que algo les ha hecho unfollowsearse...

Siempre les quedará la melodía romántica de Cristina, el recuerdo de aquella noche de verano en Marbella, y la letra del tema: "Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción. Recuérdame".