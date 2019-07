El brutal enfado de Jorge Fernández: "Quiero que la prensa del corazón desaparezca de una puta vez"

Jorge Fernández (46) se ha mostrado muy enfadado con los paparazzi que le persiguen durante sus vacaciones. El presentador de La ruleta de la suerte ha arremetido con extrema dureza contra la prensa del corazón y ha expresado su deseo de que "desaparezca de una puta vez".

"Me molesta mucho que me hagan fotos los paparazzis cuando estoy en Formentera, y es que no me gusta que haya un chico detrás de una roca haciéndome fotos. No me parece un trabajo digno, por mucho que se diga, porque se lucran de ello y yo no estoy en ese rollo", declaró este martes el que fuera ganador de Míster España en 1999 durante la celebración del 25 aniversario de la revista GQ.

Jorge siempre ha sido muy discreto con su vida privada y trata de proteger su intimidad en todo momento, como él mismo reconocía: "Claro que tengo problema en normalizar mi priva privada, porque nunca lo he hecho y no quiero. No me gusta nada", decía el presentador, que sentenciaba: "A ver si desaparece de una puta vez todo eso del corazón".

En la actualidad, Fernández mantiene una relación con Nora Arístegui, con quien comparte su pasión por el deporte y por Formentera, donde suelen pasar sus vacaciones. Allí han sido fotografiados en alguna que otra ocasión. El corazón de Jorge también lo ocupa su hijo Ian, de 14 años, fruto de una relación anterior.